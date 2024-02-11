WhatsApp'tan yeni özellik: Ekran kilidini açmadan engelleme özelliği nedir ve nasıl kullanılır?

WhatsApp gibi neredeyse tüm gün kullanılan bir uygulamada spam mesajlarla uğraşmak sinir bozucudur. Telefon açıldığında çoğu insan mesaja tıkladığından dolandırıcılar, bunu bir strateji olarak kullanır. Bununla mücadele etmek için WhatsApp artık kullanıcıların, spam gönderenleri kilit ekranından engellemesine izin veriyor. İşte, bu özelliği nasıl kullanabileceğiniz ve dikkat edilmesi gerekenler...