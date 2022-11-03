En çok kullanılan haberleşme uygulamalarından olan WhatsApp’ın yazı stilleri pek bilinmeyen bir özellik. Yazı stilleri sayesinde daha özgün ve dikkat çekici iletiler oluşturabilirsiniz. Bu stillerin adı literatürde de geçen kalın, italik, üstü çizili ve tek aralıklıdır.

WhatsApp kalın, italik, üstü çizili ve tek aralıklı nasıl yazılır? Sizler için derledik…