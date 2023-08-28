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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Wilbekin ve Larkin "devşirme oyuncu" statüsünü kaybetti - Basketbol Haberleri

        Wilbekin ve Larkin "devşirme oyuncu" statüsünü kaybetti

        Türkiye Basketbol Federasyonu'nun milli takım kampına katılmadıkları gerekçesiyle ceza verdiği Shane Larkin ve Scottie Wilbekin, TBF Talimatı'na göre "devşirme oyuncu" statüsünü kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 15:48 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:48
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        Wilbekin ve Larkin'e kötü haber!
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        Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Larkin ve Wilbekin'e davet edildikleri 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmamaları nedeniyle 5'er maç men cezası ve 90.000'er TL para cezası verdi.

        'DEVŞİRME' STATÜSÜNÜ KAYBETTİLER

        Basketfaul'un haberine göre; TBF'nin "Basketbol Müsabaka Talimatı"na göre Shane Larkin ve Scottie Wilbekin "devşirme" statüsünü kaybetti, yabancı oyuncu konumuna geldi.

        Yönergenin ilgili maddesi şöyle:

        "10.8. Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynayarak ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olan basketbolcu hakkını kazanan basketbolcular; milli müsabakaya katılmama nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmaları halinde bu hakkı kaybederler."

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