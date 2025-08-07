Wilfred Ndidi sağlık kontrolünden geçti!
Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, sağlık kontrolünden geçti.
Giriş: 07.08.2025 - 17:59 Güncelleme: 07.08.2025 - 17:59
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Kamerunlu futbolcu Wilfred Ndidi, sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla sona erdi.
