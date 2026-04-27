Wilfried Ndidi: Beraberlik çok üzücü
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Wilfried Ndidi, Süper Lig'in 31. haftasında 0-0 berabere biten Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu. Berabere kalmanın çok üzücü olduğunu belirten Ndidi, "Maça kötü başladık. İlk yarıda çözüm bulamadık ve beraberlik çok üzücü bir sonuç." şeklinde konuştu.
Giriş: 27 Nisan 2026 - 22:53
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın ora sahası Wilfried Ndidi, mücadeleyi değerlendirdi.
"BERABERLİK ÇOK ÜZÜCÜ BİR SONUÇ"
Tecrübeli orta saha, "Beraberlik çok üzücü. Maça kötü başladık. İlk yarıda çözüm bulamadık. İkinci yarıda reaksiyon vermemiz gerekiyordu ancak maçın genelinde kötüydük." dedi.
Ndidi, "Bir sonraki maçımıza odaklanacağız." diyerek sözlerine son verdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ