        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Wilfried Ndidi: Beraberlik çok üzücü

        Wilfried Ndidi: Beraberlik çok üzücü

        Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Wilfried Ndidi, Süper Lig'in 31. haftasında 0-0 berabere biten Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu. Berabere kalmanın çok üzücü olduğunu belirten Ndidi, "Maça kötü başladık. İlk yarıda çözüm bulamadık ve beraberlik çok üzücü bir sonuç." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 22:53
        "Beraberlik çok üzücü"

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın ora sahası Wilfried Ndidi, mücadeleyi değerlendirdi.

        "BERABERLİK ÇOK ÜZÜCÜ BİR SONUÇ"

        Tecrübeli orta saha, "Beraberlik çok üzücü. Maça kötü başladık. İlk yarıda çözüm bulamadık. İkinci yarıda reaksiyon vermemiz gerekiyordu ancak maçın genelinde kötüydük." dedi.

        Ndidi, "Bir sonraki maçımıza odaklanacağız." diyerek sözlerine son verdi.

