Salsa müziğinin öncülerinden, tromboncu ve orkestra şefi Willie Colón'dan acı haber geldi. 'El Malo', 'Oh, Qué Será', 'Talento de Televisión' ve 'Gitana' gibi şarkılarla salsa müziğinin küresel ölçekte yayılmasında önemli rol oynayan Colón, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Willie Colón'un vefat haberini ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu. Açıklamada Colón'un cumartesi sabahı ailesinin yanında hayatını kaybettiği belirtildi.

Billboard tarafından tüm zamanların en etkili Latin sanatçıları arasında gösterilen Willie Colón, 2004 yılında Latin Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülmüştü.