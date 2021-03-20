Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Alara Kuru, yeni şarkısının klibi için Wilma Elles ve Burak Bozdağ ile birlikte kamera karşısına geçti.

Çekimlerden sonra basın mensupları ile bir araya gelen Kuru, "15 yıllık birikimimi bir günde ortaya çıkarmaya karar verdim. Destekçilerim Wilma Elles'e ve Burak Bozdağ'a teşekkür ederim. Pandemi boyunca evde çok sıkıldım, sonra bunu profesyonel olarak yapmaya karar verdim. Örnek aldığım tek bir kadın var, o da Ebru Gündeş" dedi.

Sanatçı, 'kadına şiddet' temalı klibiyle ilgili, "Kadınlar; şiddeti, küfürü, argo kelimeleri hak etmiyor, 10 çocuğu bile olsa terk etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.