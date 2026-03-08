Canlı
        Haberler Spor Futbol İngiltere Wrexham: 2 - Chelsea: 4 (Uzatmalar) | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Wrexham: 2 - Chelsea: 4 (Uzatmalar) | MAÇ SONUCU

        İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında Chelsea, deplasmanda normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatmalarında Wrexham'ı 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Chelsea'ye turu getiren golleri Arthur Okonkwo (kk), Joshua Kofi Acheampong, Alejandro Garnacho ve Joao Pedro attı. 90+3. dakikada George Dobson'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Championship ekibi Wrexham ise turnuvaya veda etti.

        Chelsea uzatmalarda turladı!

        İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında Chelsea, STöK Cae Ras'ta Wrexham'a konuk oldu. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatmalarında 4-2'lik skorla kazanan Chelsea, adını çeyrek finale yazdırdı.

        Chelsea'ye çeyrek finali getiren golleri 40'ta Arthur Okonkwo (kk), 82'de Joshua Kofi Acheampong, 96'da Alejandro Garnacho ve 120+5. dakikada Joao Pedro attı. Ev sahibinin gollerini ise 78'de Callum Doyle ile 114. dakikada Lewis Brunt kaydetti.

        Championship ekibinde forma giyen George Dobson, 90+3. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

