Wrexham: 2 - Chelsea: 4 (Uzatmalar) | MAÇ SONUCU
İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında Chelsea, deplasmanda normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatmalarında Wrexham'ı 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Chelsea'ye turu getiren golleri Arthur Okonkwo (kk), Joshua Kofi Acheampong, Alejandro Garnacho ve Joao Pedro attı. 90+3. dakikada George Dobson'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Championship ekibi Wrexham ise turnuvaya veda etti.
Giriş: 08.03.2026 - 00:30 Güncelleme:
İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında Chelsea, STöK Cae Ras'ta Wrexham'a konuk oldu. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatmalarında 4-2'lik skorla kazanan Chelsea, adını çeyrek finale yazdırdı.
Chelsea'ye çeyrek finali getiren golleri 40'ta Arthur Okonkwo (kk), 82'de Joshua Kofi Acheampong, 96'da Alejandro Garnacho ve 120+5. dakikada Joao Pedro attı. Ev sahibinin gollerini ise 78'de Callum Doyle ile 114. dakikada Lewis Brunt kaydetti.
Championship ekibinde forma giyen George Dobson, 90+3. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
