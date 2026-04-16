        Haberler Dünya WSJ: Pentagon, silah üretimini artırmak için otomotiv üreticileriyle temasa geçti | Dış Haberler

        WSJ: Pentagon, silah üretimini artırmak için otomotiv üreticileriyle temasa geçti

        ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) azalan mühimmat stoklarını takviye etmek amacıyla dev otomotiv üreticileriyle temasa geçtiği öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 10:01 Güncelleme:
        Pentagon'un stokları azaldı: Çare otomotiv sektörü

        The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, özellikle otomotiv üreticilerinin askeri üretimde daha fazla rol almasını istiyor.

        Bu kapsamda Pentagondan yetkililer, Ford Motor Üst Yöneticisi (CEO) Jim Farley ile General Motors (GM) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mary Barra'nın da aralarında bulunduğu üst düzey otomotiv yöneticileriyle bir araya geldi.

        Kaynaklar, Ukrayna ve İran'daki savaşların ABD'nin mühimmat stoklarını erittiğini, bu nedenle Pentagonun otomotiv şirketlerini devreye sokmayı düşündüğünü iddia etti.

