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Teknolojide Kadın Derneği (Wtech),fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında eğitimlerini tamamlayan gençler için ‘Robotik Süreç Otomasyonu Yazılımcısı’ (RPA Developer) Programı’nı hayata geçirdiğini duyurdu.

Denizbank, UiPath ve Linktera’nın da kurumsal destekçileri arasında yer aldığı derneğin, iş garantili eğitimler vererek özellikle bu konudaki açığı kapamak için adımlar attığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül- 9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası sertifikalı eğitimler, Türkiye’de ve dünyada dijital dönüşüm çerçevesinde öne çıkan konu başlıklarından olan, geniş hacimli ve tekrarlı işlerin robotik otomasyon sürecindeki işleyişini kapsayacak. Verilen bilgiye göre, ilk etapta 20 öğrenci eğitim alacak.

Söz konusu programın detayları, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, Wtech Danışma Kurulu Üyesi ve DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Wtech Yönetim Kurulu Üyesi ve UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Wtech Eğitim Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Duman, UiPath Genel Müdürü Tuğrul Cora, Wtech Kurumsal Üyesi ve Linktera Genel Müdürü Taşkın Osman Aksoy’un katılımlarıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

'HEDEF İŞ DÜNYASINA KAZANDIRMAK'

Konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda bulunan Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, "Pandemi süreci, tamamen dijitalleşen bir dünya ve yepyeni bir teknolojik toplum düzeni başlattı. Önümüzdeki 25 yıl içerisinde var olan mesleklerin yüzde 40’ı ortadan kalkacak. Bu iş dallarının kaybolmasına henüz hiçbir ülke tam olarak hazır değil. Açıklanan tahminlere göre 2022’de 130 milyon yeni iş imkanı olacak ve bunların 70 milyonunu robotlar alacak; geriye kalan 60 milyon işin yüzde 54’ünü yapmak içinse yeni teknolojiler hakkında bilgi ve yetenek sahibi gençlere ihtiyacımız olacak. 2025 yılına kadar pek çok iş otomize olarak sadece mavi değil artık beyaz yakalıların da işlerini ellerinden almaya başlayacak ve karşımıza yeni bir çalışan sınıfı, metal yakalılar yani robotlar ve yapay zeka gelecek. Dünyada şimdi bile 5 milyondan fazla istihdam açığı olan ve maaş skalası yeni mezun gençlerimiz için çok teşvik edici olan bu alanda (Robotik Süreç Otomasyonu Yazılımcısı) özellikle teknoloji sektöründe sayıca az olan kadınlarımıza yatırım yapmak, onları uzmanlaştırmak ve motivasyonlarını yükseltmek bizler için çok önemli birer hedef" dedi.

Eğitimlerinin sonunda istihdam konusunda da gençlerin destek göreceğini belirten Öney, "Özellikle teknoloji hizmet ihracatı konusunda yetişen uzman gençlerimizin Türkiye’nin ekonomik değerine de katkı vereceği şimdiden belli. WTech Akademi olarak hedefimiz üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olmuş ancak iş bulamamış gençlerimizi Dijital Çağın yeni meslekleri konusunda uzmanlaştırıp iş dünyasına kazandırmak" diye konuştu.

'SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK'

Tarih sahnesinde 100 yıllarda yaşanan ilerleme ve gelişimlerin 5-10 yıl aralığına indiği, insanlığı sonsuza dek değiştirecek teknolojilerin doğuş ve gelişimine tanıklık edilen bir dönüm noktasında olduklarının altını çizen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise, vizyonu olan kurumların bu bilinçle geleceğe yol aldıklarını söyledi.

Ateş, "İçinden geçtiğimiz salgın dönemi, daha önce düşünüp cesaret edemediğimiz şeyleri bize yapabileceğimizi gösterdi. O nedenle teknoloji ve insanın olduğu yerde limiti sadece siz belirliyorsunuz. Bu anlayıştan hareketle, dijital çalışan açığını kapatmak elbette ki, tüm sektörler için en hayati konulardan biri. ‘Robotik Süreç Otomasyonu Yazılımcısı’ programının da sektörde önemli ihtiyaca cevap vereceğine inanıyoruz" dedi.

UiPath’in Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen de, "Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve şirketlerimizin dünya pazarlarında daha etkin rekabet edebilmesi için RPA uzmanı ve yazılımcı ekosisteminin büyümesi çok büyük önem arz ediyor. Biz de bu bilinçle, Wtech’in öncülüğünde kadınlarımızın RPA yetkinlikleri kazanarak teknoloji işgücümüze katılımına destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Linktera Genel Müdürü Taşkın Osman Aksoy, "Dijitalleşme ve otomasyon hem bireylerin hem de kurumların iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirdi ve değiştiriyor. Tüm gelecek projeksiyonları, önümüzdeki 10 yılda, rutin işlerde hızlı bir düşüş ve beraberinde RPA’in de DNA’sını oluşturan robot yazılımları kullanma yetkinliğine sahip insanlara yönelik talebin artacağını gösteriyor. Özellikle otomasyon ile beraber yapay zekâ ve analitik süreçlerle etkileşimi arttırabilenler bir adım daha önde olacak. Bu eğitimle de tüm paydaşlarla birlikte, bu geçiş sürecinde ülkemizin insan sermayesinin geleceğe hazırlanması en büyük hedefimiz" açıklamasını yaptı.

3.1 MİLYON İSTİHDAM POTANSİYELİ

Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye’de mevcut teknolojilerle her 10 meslekten 6’sı yüzde 30 oranında otomatize edilebilir durumda. Bu dönüşümle birlikte Türkiye'nin, gelecek 10 yıl içerisinde otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yaratacağı ekonomik fayda ve sosyal değişimler ile 3.1 milyon iş artışı yaratma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Bu potansiyeli istinaden program ile, robotik yazılımların dönüştürücü etkisinin yoğun şekilde yaşandığı günümüz iş dünyasında yüksek hacimli işlerin otomasyon sürecindeki işleyişi alanında uzmanlar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Verile bilgide, dünyada işgücünün yüzde 40’ının kadınlardan oluştuğu, kadın istihdamının yüzde 1 artmasının GSMH’yi 80 milyar dolar artırdığı kaydedildi.