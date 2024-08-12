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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama X, yapay zekada izinsiz veri kullandığı için 9 AB ülkesinde şikayet edildi - Teknoloji Haberleri

        X, yapay zekada izinsiz veri kullandığı için 9 AB ülkesinde şikayet edildi

        Elon Musk'ın sahibi olduğu X (Twitter) sosyal medya platformu, yapay zeka şirketi xAI'ın kişisel verileri kullanıcıların rızası olmadan topladığı gerekçesiyle 9 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde şikayet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 13:44 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:51
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        X, 9 ülkede şikayet edildi
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        Veri güvenliği alanında çalışmalar yürüten "Noyb" adlı Viyana merkezli sivil toplum kuruluşu, X yapay zeka programı hakkında, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ihlalleri gerekçesiyle Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya ve Polonya'da şikayette bulunduklarını açıkladı.

        YASA DIŞI VERİ KULLANDIĞI BELİRTİLDİ

        Açıklamada, X'in Avrupa'da 60 milyondan fazla kullanıcının kişisel verilerini, rızaları olmadan ve önceden bilgilendirme yapmadan Grok gibi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için yasa dışı bir şekilde kullanmaya başladığı anımsatıldı.

        İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun geçen hafta verilerin yasa dışı işlenmesini durdurmak için X'e karşı yasal süreç başlattığı hatırlatılan açıklamada, İrlanda'nın GDPR'yi tam olarak uygulama konusunda yetersiz kaldığı bu nedenle Noyb'un, X'e karşı 9 ülkede resmi şikayette bulunduğu kaydedildi.​​​​​​​

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