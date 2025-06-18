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        Haberler Spor Futbol İspanya Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması - Futbol Haberleri

        Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması

        Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Hilal ile karşılaşacakları maç öncesi Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 01:00 Güncelleme: 18.06.2025 - 01:00
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        Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması!
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        Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Al Hilal maçı öncesi milli futbolcu Arda Güler hakkında konuştu.

        "ARDA BU SEZON DAHA FAZLA OYNAYACAK"

        Yeni sezonda Arda Güler'in daha fazla süre alacağını belirten İspanyol teknik adam Xabi Alonso: "Arda Güler bu sezon daha fazla oynayacak. Uyum zaman alır. Örneğin Luka, güçten güce ilerledi. Arda Güler, Endrick... Bunlar doğal süreçler. İkinci yıllarında daha da ilerleyecekler. Her şey doğal."

        Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında 18 Haziran günü saat 22:00'de Al Hilal ile kozlarını paylaşacak.

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