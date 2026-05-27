        Xavi Pascual, Barcelona'dan ayrılıyor

        Xavi Pascual, Barcelona'dan ayrılıyor

        Barcelona Basketbol Takımı'nda başantrenör Xavi Pascual'in sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılacağı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 18:20 Güncelleme:
        Pascual, Barça'dan ayrılıyor

        Barcelona Basketbol Kulübü, başantrenör Xavi Pascual'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının, 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesindeki fesih maddesini sezon sonunda devreye sokacağı kaydedildi.

        Pascual, Kasım 2025'te ikinci kez Katalan ekibinin başına geçmişti.

        Deneyimli başantrenör, ilk döneminde Barcelona'yı 2010 yılında Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşımış, İspanya Ligi'ni 4, Kral Kupası'nı 3 kez kazanmıştı.

