Xiaomi elektrikli araç fabrikası kuruyor

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Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, daha önce üreteceğini açıkladığı elektrikli otomobili için fabrika kurmaya hazırlanıyor. Çin'in başkenti Pekin'de kurulacak fabrikada şirketin yılda 300 bin adet elektrikli otomobil üretmesi bekleniyor.

Çin hükümeti destekli ekonomik kalkınma ajansı Beijing E-Town, resmi WeChat hesabında yaptığı açıklamada, tesisin iki aşamada inşa edileceğini, bu kapsamda Xiaomi'nin otomobil biriminin genel merkezini, Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'ndeki satış ve araştırma ofislerini de kuracağını söyledi.

Xiaomi'nin elektrikli otomobil üreteceği fabrikasının tam kapasiteye ise 2024 yılında ulaşması bekleniyor.

Çinli teknoloji şirketi Mart ayında yaptığı açıklamada, elektrikli araç birimine 10 yıl içinde 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.

Xiaomi'nin elektrikli araçlarını hali hazırda akıllı telefonlarını sattığı noktalarda satabileceği belirtiliyor.