Xiaomi tarafından dün paylaşılan tanıtım videosuyla ortaya çıkan Xiaomi Mi Max 3'ün bugün itibarıyla teknik özellikleri ve fiyatı da açıklandı. 6,9 inçlik dev akıllı telefonun 5.500 mAh'lik dev bataryası dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi Max 3 tanıtım videosu

Xiaomi Mi Max 3 teknik özellikleri

6,9 inç boyutundaki Xiaomi Mi Max 3, açıklanan resmi verilere göre 2160x1080 çözünürlük sunuyor. Snapdragon 636 işlemci ile donatılan cihaz, 4 GB ve 6 GB RAM opsiyonuna sahip. Ayrıca depolama biriminde de 64 GB ve 128 GB'lık iki seçenek bulunuyor.

Arka tarafından biri 12 MP diğeri 5 MP olmak üzere 2 kameraya sahip olan Xiaomi Mi Max 3'ün ön yüzünde ise 8 MP'lik selfie kamerası tercih edilmiş. Android 8.1 ile gelecek olan akıllı telefon, 5.500 mAh batarya ile donatılmış durumda. Cihaz ayrıca yapay zeka destekli özelliklere de sahip olacak.

Xiaomi Mi Max 3 fiyatı ne kadar?

Xiaomi Mi Max 3'ün açıklanan fiyatı 300 dolar seviyesinde. Bu bedel günümüz kurunda yaklaşık 1.450 TL'ye karşılık geliyor.

Xiaomi Mi Max 3 ne zaman satışa çıkacak?

Xiaomi Mi Max 3 yarından itibaren Çin pazarında satışa sunulacak. Kısa süre içerisinde de küresel arenada boy gösterecek.

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