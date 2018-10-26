Uzakdoğu merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi MIX 3'ü Çin'in en önemli tarihi yapılarından biri olan ünlü Yasak Şehir'de (Saray Müzesi adıyla da biliniyor) tanıttı. Üç farklı renkle gelen Xiaomi'nin Mi MIX serisinin en yeni cihaz olan Mi MIX 3, dört tarafı kavisli seramik arka panel ve yeni bir manyetik kızak mekanizmasına sahip.

10 GB’ya kadar RAM seçeneği sunulan Mi MIX 3’ün, Saray Müzesi ortaklığında özel olarak tasarlanmış bir versiyonu da dahil olmak üzere 1 Kasım’da öncelikli olarak Çin’de 3299 ile 4999 Çin Yuanı (yaklaşık 2675 TL ile 4000 TL) arasındaki satış fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak.

MANYETİK KIZAK MEKANİZMASI

Kullanıcılara interaktif bir deneyim sunan Mi MIX 3'ün manyetik kızak mekanizması sayesinde ekran aşağı itildikten sonra, manyetik mekanizma devreye giriyor ve doğru miktarda kuvvet uygulayarak açılış hareketini hızlı bir şekilde tamamlıyor. Ön kamera ve anten için ekstra alan yaratan kızağın tasarımı, aynı zamanda tam ekran görüntüsünü de artırıyor.

Kişiselleştirilebilen tam ekran kızak mekanizmasıyla kullanıcılar, çağrıları cevaplamak veya farklı özellikleri kullanmak için telefonlarını kızak mekanizmasını kullanarak açabiliyorlar. Bu mekanizma, kullanıcıların oyun oynarken ekran fotoğrafı çekmelerini, ekranlarını kaydetmelerini veya bildirimleri gizlemelerini sağlayan özel bir oyun içi özelliğe de sahip.

ARKA PANELİ ÇİN MİTOLOJİSİNDEN

Mi MIX 3’te, 19.5:9 en boy oranına sahip 6.39 inç, 2340 x 1080 piksel FHD+ Samsung AMOLED ekran bulunuyor. 12 MP + 12 MP çift arka kamera bulunan telefon, donanıma entegre çoklu kadraj gürültü azaltma, yapay zeka tabanlı ışık ölçümü ve yapay zeka tabanlı görüntü sabitleme ve kalibrasyon gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. 4K video kaydı da yapabilen cihazın ön modülünde ise 24 MP + 2 MP’lik Sony IMX576 sensör bulunuyor.

Lansman etkinliği sırasında Xiaomi ve Saray Müzesi, Çin mitolojisinde adaleti simgeleyen bir yaratık olan Xiezhi'nin seramik arka panele işlendiği özel bir Mi MIX 3'ün de tanıtımını yaptı. Bu özel seri Mi MIX 3, 10 GB’lık RAM ile sunulan dünyadaki ilk akıllı telefonlardan biri olma özelliğini de taşıyor.

‘100 MİLYONU AŞTIK’

Kablosuz şarj edilebilen Mi MIX 3’ün sol tarafında özel bir yapay zeka (AI) düğmesi de yer alıyor. Kullanıcılar, bu düğmeye basılı tutarak Xiaomi’nin sesli asistanını aktif hale getirebiliyor, kişiselleştirmeyi seçerek düğmeye bir defa veya iki defa basınca hangi özellikleri kullanmak istediklerini belirleyebiliyorlar.

Yeni ürünün tanıtımında konuşan Xiaomi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lei Jun, 2017 yılında 90 milyon adet olan akıllı telefon sevkiyatlarının 2018’nin ekim ayı sonu itibariyle 100 milyon adedi aşacağını söyledi.

Yeşim Taşı, Safir Mavisi ve Oniks Siyahı renk seçenekleriyle ilk olarak Çin’de çevrimiçi ve çevrimdışı kanallar aracılığıyla satışa sunulacak olan Mi MIX 3’ün donanım özelliklerine göre fiyatları ise şöyle: 6 GB + 128 GB 3299 Çin Yuanı, 8 GB + 128 GB 3599 Çin Yuanı ve 8 GB + 256 GB 3999 Çin Yuanı. 10 GB + 256 GB Mi MIX 3 Saray Müzesi Serisi ise 4999 Çin Yuanı.





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