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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi’nin Türkiye'ye yapacağı yatırımın detayları belli oldu. Xiaomi Türkiye'de üretime yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırımla girecek.

Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre Çinli şirketin Türkiye'deki yatırımı iki fazdan oluşacak. İstanbul Avcılar’da bir fabrika kuracak olan Xiaomi ilk fazda 2 bin kişiye istihdam sağlayacak, ikinci fazda ise kapasite artışına gidecek.

Kaynakların Bloomberg HT'ye verdiği bilgilere göre ikinci fazla birlikte yatırım miktarının 30-40 milyon dolara ulaşması olması bekleniyor. Edinen bilgilere göre Xiaomi, adına üretim yapacak Salcomp firması için teşvik belgesine başvurdu. İlgili teşvik belgesinin Şubat ayında Resmi Gazete'de yayınlanması öngörülüyor.