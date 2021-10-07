Çinli teknoloji markası Xiaomi’nin hem iş hem de eğitim amaçlı kullanım için tasarladığı tablet bilgisayarı Xiaomi Pad 5, Türkiye’de satışa sunuldu. Üretkenlik odaklı özelliklerle donatılan Xiaomi Pad 5’in 13 MP’lik kamerası kullanılarak belgeler taranabiliyor.
4096 basınç hassasiyeti ve 240Hz dokunma örnekleme hızı sunan 12.2 gram ağırlığındaki Xiaomi Smart Pen (ayrı satılıyor) desteği de bulunan Xiaomi Pad 5’in klavyesi 1.2 mm tuş vuruşu ve bağımsız ESC tuşuyla desteklenen 63 tuşla optimize edilmiş bir düzene sahip. 1080p videoyu destekleyen 8 MP’lik ön kamera ile gelen Xiaomi Pad 5'in 11 inç WQHD+ 120Hz ekranı bulunuyor.
TÜRKİYE FİYATI AÇIKLANDI
Dolby Vision ve TrueDisplay ekranı olan Xiaomi Pad 5, Dolby Atmos ses deneyimi de sunuyor. 2.96 GHz saat hızına sahip 7 nm’lik Qualcomm Snapdragon 860 işlemci ile donatılan Xiaomi Pad 5, 8720 mAh (tip) kapasite pil ile geliyor. Xiaomi’nin hem oyun hem iş için tasarladığı tableti Xiaomi Pad 5 için açıklanan Türkiye satış fiyatı ise 3999 TL oldu.
Xiaomi Pad 5’in teknik özellikleri şöyle:
|
Xiaomi Pad 5
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Ekran
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2560 x 1600 çözünürlüklü 11 inç ekran
WQHD+ 120Hz Ekran
True Display
1 milyardan fazla renk
DCI-P3 ve Dolby Vision® desteği
Yerleşik düşük mavi ışık donanımı, mavi ışık düşürme yazılımı
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Renk
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Kozmik Gri, İnci Beyazı
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Gövde
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~500 g
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Boyutlar
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254,69 mm x 166,25 mm x 6,85 mm
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Arka kamera
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13 MP
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Ön kamera
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8 MP
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Ses
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Dörtlü hoparlör seti
16 mm x 20 mm hoparlör boyutu
Dolby Atmos®
Yüksek Kaliteli Ses
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Performans
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Qualcomm® Snapdragon™ 860
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Bağlantı
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802.11A/b/g/n/ac WiFi Protokolü, Bluetooth 5.0
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Şarj
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8.720 (tip) mAh pil
Kutu içinden çıkan 22,5 W şarj cihazı
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Sistem
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Pad için MIUI
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Depolama Seçenekleri
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6GB+128GB/ 6GB+256GB
|
Kilit Açma
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PIN/Desen/Yapay Zeka Destekli Yüz Tanıma
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Aksesuarlar
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Xiaomi Pad Klavye, Xiaomi Smart Pen (ayrı satılıyor)
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