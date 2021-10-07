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Çinli teknoloji markası Xiaomi’nin hem iş hem de eğitim amaçlı kullanım için tasarladığı tablet bilgisayarı Xiaomi Pad 5, Türkiye’de satışa sunuldu. Üretkenlik odaklı özelliklerle donatılan Xiaomi Pad 5’in 13 MP’lik kamerası kullanılarak belgeler taranabiliyor.

4096 basınç hassasiyeti ve 240Hz dokunma örnekleme hızı sunan 12.2 gram ağırlığındaki Xiaomi Smart Pen (ayrı satılıyor) desteği de bulunan Xiaomi Pad 5’in klavyesi 1.2 mm tuş vuruşu ve bağımsız ESC tuşuyla desteklenen 63 tuşla optimize edilmiş bir düzene sahip. 1080p videoyu destekleyen 8 MP’lik ön kamera ile gelen Xiaomi Pad 5'in 11 inç WQHD+ 120Hz ekranı bulunuyor.

TÜRKİYE FİYATI AÇIKLANDI

Dolby Vision ve TrueDisplay ekranı olan Xiaomi Pad 5, Dolby Atmos ses deneyimi de sunuyor. 2.96 GHz saat hızına sahip 7 nm’lik Qualcomm Snapdragon 860 işlemci ile donatılan Xiaomi Pad 5, 8720 mAh (tip) kapasite pil ile geliyor. Xiaomi’nin hem oyun hem iş için tasarladığı tableti Xiaomi Pad 5 için açıklanan Türkiye satış fiyatı ise 3999 TL oldu.

Xiaomi Pad 5’in teknik özellikleri şöyle:

Xiaomi Pad 5 Ekran 2560 x 1600 çözünürlüklü 11 inç ekran WQHD+ 120Hz Ekran True Display 1 milyardan fazla renk DCI-P3 ve Dolby Vision® desteği Yerleşik düşük mavi ışık donanımı, mavi ışık düşürme yazılımı Renk Kozmik Gri, İnci Beyazı Gövde ~500 g Boyutlar 254,69 mm x 166,25 mm x 6,85 mm Arka kamera 13 MP Ön kamera 8 MP Ses Dörtlü hoparlör seti 16 mm x 20 mm hoparlör boyutu Dolby Atmos® Yüksek Kaliteli Ses Performans Qualcomm® Snapdragon™ 860 Qualcomm Kryo 485

2,96 GHz’ye kadar sekiz çekirdekli işlemci

Adreno 640

7 nm işlemci teknolojisi

4. Nesil Qualcomm® AI Engine Bağlantı 802.11A/b/g/n/ac WiFi Protokolü, Bluetooth 5.0 Şarj 8.720 (tip) mAh pil Kutu içinden çıkan 22,5 W şarj cihazı Sistem Pad için MIUI Depolama Seçenekleri 6GB+128GB/ 6GB+256GB Kilit Açma PIN/Desen/Yapay Zeka Destekli Yüz Tanıma Aksesuarlar Xiaomi Pad Klavye, Xiaomi Smart Pen (ayrı satılıyor)