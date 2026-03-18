        Haberler Ekonomi İş-Yaşam X'te "dislike" dönemi: Yanıtlara geri bildirim sistemi geliyor

        X’te 'dislike' dönemi: Yanıtlara geri bildirim sistemi geliyor

        Sosyal medya platformu X, yanıtlara yönelik "dislike" butonunu belirli bir kullanıcı grubunda test etmeye başladı. Yeni özelliğin, klasik bir "eksi oy" sisteminden çok içeriklerin sıralamasını etkileyen bir geri bildirim mekanizması olarak kurgulandığı belirtiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 16:30 Güncelleme:
        X'te 'dislike' dönemi

        X, yanıtlara yönelik "dislike" butonunu sınırlı kullanıcı grubunda test etmeye başladı. Bir kullanıcı talebine dakikalar içinde yanıt verilmesiyle gündeme gelen özellik, şu an tüm hesaplara açık değil.

        Butona basıldığında "Yanıt geri bildirimi" ekranı açılırken, içerikler "Yanlış veya yanıltıcı", "Yapay zeka üretimi" ve "Spam" gibi seçeneklerle işaretlenebiliyor. Bu özelliğin klasik bir "eksi oy" mantığından ziyade, yanıtların görünürlüğünü ve sıralamasını etkileyen bir geri bildirim mekanizması olarak öne çıktığı belirtiliyor.

        X'in ürün yöneticilerinden Nikita Bier, bir kullanıcı tarafından atılan "Twitter'da da dislike butonu olmalı" tweetine "Bana 60 saniye ver" yanıtını verdi.

        Kısa süre sonra, paylaşılan ekran görüntüleriyle birlikte butonun bazı hesaplarda aktif hale geldiği belirtildi.

        ÖZELLİK HERKESTE AÇIK DEĞİL

        Yeni özellik şu aşamada tüm kullanıcılara açık değil. Bazı kullanıcılar yanıtlarda beğen butonunun yanında "dislike" ikonunu görürken, birçok kullanıcı bu seçeneğe henüz ulaşamadığını belirtiyor.

        Özelliğin ilk etapta sınırlı bir test grubunda denendiği, ardından daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayılmaya başlanacağı belirtiliyor.

        UZUN SÜREDİR GELİŞTİRİLİYORDU

        "Dislike" butonu, X için yeni bir adım değil. Temmuz 2024'te yayımlanan haberlerde, şirketin bu özellik üzerinde çalıştığı ve iOS uygulamasındaki kodlarda kırık kalp simgesiyle tasarlanan bir butonun yer aldığı belirtilmişti.

        "YANIT GERİ BİLDİRİMİ" SİSTEMİ ÖNE ÇIKIYOR

        Paylaşılan ekran görüntülerine göre kullanıcılar, dislike butonuna bastıklarında "Yanıt geri bildirimi" başlıklı bir ekranla karşılaşıyor. Bu bölümde "Yanlış veya yanıltıcı", "Yapay zeka üretimi" ve "Spam" gibi seçenekler yer alıyor.

        Bu yapı, özelliğin klasik bir "eksi oy" sisteminden farklı olarak, içeriklerin sıralamasını etkileyen bir geri bildirim mekanizması olarak kurgulandığını gösteriyor. Şirketin de bu yaklaşımı benimsediği değerlendiriliyor.

        Bazı kullanıcılar, yanıtların daha düzenli hale getirilmesi açısından bu adımı olumlu karşılarken, bazıları ise temkinli yaklaşıyor.

        *Haberin görseli Shutterstock'tan alınmıştır.

