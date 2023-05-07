Y ile Başlayan Erkek İsimleri
Yasin, Yağmur, Yener ve Yağız, Y ile başlayan erkek bebeği isim önerileri arasında yer almaktadır. Bebeğinize vereceğiniz isim konusunda henüz net değilseniz bir de Y ile başlayan erkek isimlerine göz atabilirsiniz.
Y Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
Yadigâr: Bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse. Bırakılan anı.
Yağan: Yağmur, kar, yağış
Yağın: Yağmur, yiğit
Yağız: Koyu buğday renginde olan, esmer
Yağmur: Havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su damlacıkları
Yahya: Zekeriya’nın oğlu olan peygamber, “Allah lütufkardır” anlamında
Yakup: HZ. Yusuf’un babası
Yakut: Parlak kırmızı yarı değerli taş
Yalçın: Sarp, düz, kaygan, parlak
Yalın: Çıplak; içine başka şey katılmamış, sade; gösterişsiz, süssüz
Yalvaç: Tanrı’nın habercisi, tanrı elçisi
Yamaç: Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı
Yaman: Kötü, korkulan, cesur, güçlü
Yankı: Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses
Yasin: Kuran’ın 36. Suresi
Yasir: Sol tarafa giden
Yasun: Tarz, üslup, töre. Doğa, tabiat.
Yaşar: Yaşamını sürdürür, hiç ölmez, yaşayıp gider
Yaver: Yardımcı
Yavuz: Çok sert, yaman, yürekli, korkusuz
Yazgı: Kader, alın yazısı
Yekta: Tek, eşsiz
Yener: Üstün gelen, kazanan
Yesari: Zenginlikle ilgili
Yeter: Yeterli, yetişir
Yetkin: Yetişkin, olgunlaşmış, erişmiş
Yezid: Emevi halifesi Muaviye’nin 3. oğlu
Yıldıray: Parıldayan ay, ışık saçan ay
Yıldırım: Büyük bir ışıkla gürültü çıkararak hava ile yer arasında olan elektrik boşalması, şimşek
Yılmaz: Hiçbir şeyden korkup çekinmez
Yiğit: Güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam
Yunus: Memeli bir hayvan, bir peygamber
Yura: Dağ sırtı
Yurdaer: Yurda er olan kimse, yurdun yiğidi
Yurdakul: Yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse
Yusuf: Yakup peygamberin oğlu
Yuşa: Tarihlerde, Peygamber olduğu rivayet edilen Yûşa b. Nün
Yücel: Yüksel, yücel duruma gel
Yüksel: Yükseklere ulaş, basarı kazan. Zafer amaca ulaşma, başarı
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