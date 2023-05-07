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Haberler Kısayol Aile Y ile Başlayan Erkek İsimleri: Y Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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Y ile başlayan erkek isimleri: Y harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Çocuklarına kavuşacağı günü heyecanla ve mutlulukla bekleyen çiftler, hamileliğin en başından itibaren isim konusuna büyük bir önem vermektedir. Eğer siz de bir oğlunuz olacağını öğrendiyseniz ve onun için en doğru ismi bulmak istiyorsanız Y ile başlayan erkek isimlerine göz atabilirsiniz. Y harfi ile başlayan erkek bebek isimleri arasında; klasik, geleneksel, modern ve popüler isimler yer almaktadır. Bu özelliği ile pek çok aile tarafından araştırma konusu olmaktadır.

Y ile Başlayan Erkek İsimleri: Y Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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Y ile Başlayan Erkek İsimleri

Yasin, Yağmur, Yener ve Yağız, Y ile başlayan erkek bebeği isim önerileri arasında yer almaktadır. Bebeğinize vereceğiniz isim konusunda henüz net değilseniz bir de Y ile başlayan erkek isimlerine göz atabilirsiniz.

Y Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Yadigâr: Bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse. Bırakılan anı.
Yağan: Yağmur, kar, yağış
Yağın: Yağmur, yiğit
Yağız: Koyu buğday renginde olan, esmer
Yağmur: Havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su damlacıkları
Yahya: Zekeriya’nın oğlu olan peygamber, “Allah lütufkardır” anlamında
Yakup: HZ. Yusuf’un babası
Yakut: Parlak kırmızı yarı değerli taş
Yalçın: Sarp, düz, kaygan, parlak
Yalın: Çıplak; içine başka şey katılmamış, sade; gösterişsiz, süssüz
Yalvaç: Tanrı’nın habercisi, tanrı elçisi
Yamaç: Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı
Yaman: Kötü, korkulan, cesur, güçlü
Yankı: Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses
Yasin: Kuran’ın 36. Suresi
Yasir: Sol tarafa giden
Yasun: Tarz, üslup, töre. Doğa, tabiat.
Yaşar: Yaşamını sürdürür, hiç ölmez, yaşayıp gider
Yaver: Yardımcı
Yavuz: Çok sert, yaman, yürekli, korkusuz
Yazgı: Kader, alın yazısı
Yekta: Tek, eşsiz
Yener: Üstün gelen, kazanan
Yesari: Zenginlikle ilgili
Yeter: Yeterli, yetişir
Yetkin: Yetişkin, olgunlaşmış, erişmiş
Yezid: Emevi halifesi Muaviye’nin 3. oğlu
Yıldıray: Parıldayan ay, ışık saçan ay
Yıldırım: Büyük bir ışıkla gürültü çıkararak hava ile yer arasında olan elektrik boşalması, şimşek
Yılmaz: Hiçbir şeyden korkup çekinmez
Yiğit: Güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam
Yunus: Memeli bir hayvan, bir peygamber
Yura: Dağ sırtı
Yurdaer: Yurda er olan kimse, yurdun yiğidi
Yurdakul: Yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse
Yusuf: Yakup peygamberin oğlu
Yuşa: Tarihlerde, Peygamber olduğu rivayet edilen Yûşa b. Nün
Yücel: Yüksel, yücel duruma gel
Yüksel: Yükseklere ulaş, basarı kazan. Zafer amaca ulaşma, başarı

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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