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Y ile Başlayan Erkek İsimleri

Yasin, Yağmur, Yener ve Yağız, Y ile başlayan erkek bebeği isim önerileri arasında yer almaktadır. Bebeğinize vereceğiniz isim konusunda henüz net değilseniz bir de Y ile başlayan erkek isimlerine göz atabilirsiniz.

Y Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Yadigâr: Bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse. Bırakılan anı.

Yağan: Yağmur, kar, yağış

Yağın: Yağmur, yiğit

Yağız: Koyu buğday renginde olan, esmer

Yağmur: Havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su damlacıkları

Yahya: Zekeriya’nın oğlu olan peygamber, “Allah lütufkardır” anlamında

Yakup: HZ. Yusuf’un babası

Yakut: Parlak kırmızı yarı değerli taş

Yalçın: Sarp, düz, kaygan, parlak

Yalın: Çıplak; içine başka şey katılmamış, sade; gösterişsiz, süssüz

Yalvaç: Tanrı’nın habercisi, tanrı elçisi

Yamaç: Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı

Yaman: Kötü, korkulan, cesur, güçlü

Yankı: Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses

Yasin: Kuran’ın 36. Suresi

Yasir: Sol tarafa giden

Yasun: Tarz, üslup, töre. Doğa, tabiat.

Yaşar: Yaşamını sürdürür, hiç ölmez, yaşayıp gider

Yaver: Yardımcı

Yavuz: Çok sert, yaman, yürekli, korkusuz

Yazgı: Kader, alın yazısı

Yekta: Tek, eşsiz

Yener: Üstün gelen, kazanan

Yesari: Zenginlikle ilgili

Yeter: Yeterli, yetişir

Yetkin: Yetişkin, olgunlaşmış, erişmiş

Yezid: Emevi halifesi Muaviye’nin 3. oğlu

Yıldıray: Parıldayan ay, ışık saçan ay

Yıldırım: Büyük bir ışıkla gürültü çıkararak hava ile yer arasında olan elektrik boşalması, şimşek

Yılmaz: Hiçbir şeyden korkup çekinmez

Yiğit: Güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam

Yunus: Memeli bir hayvan, bir peygamber

Yura: Dağ sırtı

Yurdaer: Yurda er olan kimse, yurdun yiğidi

Yurdakul: Yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse

Yusuf: Yakup peygamberin oğlu

Yuşa: Tarihlerde, Peygamber olduğu rivayet edilen Yûşa b. Nün

Yücel: Yüksel, yücel duruma gel

Yüksel: Yükseklere ulaş, basarı kazan. Zafer amaca ulaşma, başarı

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