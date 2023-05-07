Y ile Başlayan Kız İsimleri: Y Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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Y ile Başlayan Kız İsimleri

Modern, popüler, nadir bulunan ya da klasik isimleri aynı kategoride incelemek istiyorsanız Y ile başlayan kız bebeği isim önerileri tam size göre! Yağmur, Yaren, Yeşim gibi popüler isimlerin yer aldığı bu kategoride kızınıza güzel ve anlamlı bir isim tercih edebilirsiniz. İçeriğimizin devamında merak ettiğiniz tüm isimlerin anlamını bulabilir, kızınız için en güzel ismi kolayca seçebilirsiniz.

Y Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Yağmur: Bulutlardan yeryüzüne düşen su damlacıkları

Yakut: Pembe veya erguvan tonlarıyla karışık koyu kırmızı renkte, saydam olan değerli bir süs taşı

Yalaz: Alev

Yaldız: Eşyaya altın veya gümüş görüntüsü vermek için kullanılan sıvı veya yaprak durumundaki madde

Yaprak: Bitkilerin solunumunu sağlayan ince bölüm, ağaçların yeşil kısmı

Yaren: Dost, arkadaş, eş

Yasemin: Çeşitli renklerde kokulu çiçekleri olan bir bitki türü

Yasmin: Sevilen ve sayılan kişi

Yaşam: Doğumdan ölüme kadar geçen süre

Yaz: Mevsim adı

Yegâh: Türk müziğinin makamlarından biri

Yekta: Tek olan, eşsiz

Yelda: Uzun, yılın en uzun gecesi

Yeliz: Ferah yer, aydınlık

Yeşim: Açık yeşil ve pembe renkli kolay işlenen yarı değerli bir taş

Yeter: Yeterli olan, kâfi

Yıldanur: Nurlu yıl, şanslı yıl

Yıldız: Gökyüzündeki ışıklı cisimlere verilen isim

Yıldızhan: Güçlü, şanslı han

Yonca: Çiçekleri kırmızı veya mor renkli çayır bitkilerinin ismi

Yosun: Tatlı bitkilerin karada ve suda yetişen ilkel yapılı örneklerine verilen ortak isim

Yöre: Bir bölgenin belli yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü

Yudum: Bir içimlik sıvı

Yuna: Yıkanmış, temiz olan, pak

Yunar: Temiz kişi, temizlik yapan kadın

Yurdagül: Yurdunu gül gibi güzel gören

Yurdum: Vatanım, ülkem anlamında

Yurtsevim: Vatanı ile sevinen kişi

Yücenur: Nurlu, uğurlu kimse

Yüksel: Başarı kazan, adını duyur, yücel anlamında

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