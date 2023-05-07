Y ile Başlayan Kız İsimleri
Modern, popüler, nadir bulunan ya da klasik isimleri aynı kategoride incelemek istiyorsanız Y ile başlayan kız bebeği isim önerileri tam size göre! Yağmur, Yaren, Yeşim gibi popüler isimlerin yer aldığı bu kategoride kızınıza güzel ve anlamlı bir isim tercih edebilirsiniz. İçeriğimizin devamında merak ettiğiniz tüm isimlerin anlamını bulabilir, kızınız için en güzel ismi kolayca seçebilirsiniz.
Y Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri
Yağmur: Bulutlardan yeryüzüne düşen su damlacıkları
Yakut: Pembe veya erguvan tonlarıyla karışık koyu kırmızı renkte, saydam olan değerli bir süs taşı
Yalaz: Alev
Yaldız: Eşyaya altın veya gümüş görüntüsü vermek için kullanılan sıvı veya yaprak durumundaki madde
Yaprak: Bitkilerin solunumunu sağlayan ince bölüm, ağaçların yeşil kısmı
Yaren: Dost, arkadaş, eş
Yasemin: Çeşitli renklerde kokulu çiçekleri olan bir bitki türü
Yasmin: Sevilen ve sayılan kişi
Yaşam: Doğumdan ölüme kadar geçen süre
Yaz: Mevsim adı
Yegâh: Türk müziğinin makamlarından biri
Yekta: Tek olan, eşsiz
Yelda: Uzun, yılın en uzun gecesi
Yeliz: Ferah yer, aydınlık
Yeşim: Açık yeşil ve pembe renkli kolay işlenen yarı değerli bir taş
Yeter: Yeterli olan, kâfi
Yıldanur: Nurlu yıl, şanslı yıl
Yıldız: Gökyüzündeki ışıklı cisimlere verilen isim
Yıldızhan: Güçlü, şanslı han
Yonca: Çiçekleri kırmızı veya mor renkli çayır bitkilerinin ismi
Yosun: Tatlı bitkilerin karada ve suda yetişen ilkel yapılı örneklerine verilen ortak isim
Yöre: Bir bölgenin belli yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü
Yudum: Bir içimlik sıvı
Yuna: Yıkanmış, temiz olan, pak
Yunar: Temiz kişi, temizlik yapan kadın
Yurdagül: Yurdunu gül gibi güzel gören
Yurdum: Vatanım, ülkem anlamında
Yurtsevim: Vatanı ile sevinen kişi
Yücenur: Nurlu, uğurlu kimse
Yüksel: Başarı kazan, adını duyur, yücel anlamında
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