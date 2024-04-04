Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Yabancı sinema filmleri bugün TV’de! 4 Nisan Bugün TV’de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 4 Nisan 2024 Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 yayın akışı listesi

        Yabancı sinema filmleri bugün TV'de! 4 Nisan Bugün TV'de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 4 Nisan 2024 tv yayın akışı listesi

        4 Nisan Perşembe akşamı birbirinden farklı dizi ve programlar yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. Dizi ve film severler bu akşam hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyor. Bu akşam Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de Survivor gibi programlar ekrana gelecek. İşte 4 Nisan Perşembe akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1 güncel yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 17:21 Güncelleme: 04.04.2024 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu akşam ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bu akşam TV ekranlarında; Hudutsuz Sevda, Survivor, Aldatmak, Güldür Güldür Show ve daha birçok yapım seyirci ile buluşacak. Peki Bugün TV’de hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 4 Nisan 2024 Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, NOW TV yayın akışı...

        2

        4 NİSAN 2024 PERŞEMBE EKRANA GELECEK OLAN DİZİ VE FİLMLER!

        Perşembe akşamı ekrana gelecek olan dizi ve filmler belli oldu. Show TV’de Yabancı Sinema Ölümsüz, Kanal D’de Yabancı Sinema Ben Hur Adına, TRT1 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu filmleri yer alacak.

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Yabancı Sinema Ölümsüz

        4

        TV8 YAYIN AKIŞI

        20:00 Survivor All Star 2024

        00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

        02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        03:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

        04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

        20:00 Aldatmak

        00:20 Kardeşlerim

        02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

        05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi,

        6

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

        23:15 Taş Kağıt Makas

        01:45 Yabancı Sinema Ben Hur Adına

        03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

        05:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        20:15 İddiaların Aksine

        20:20 Kül Masalı

        23:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

        00:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:05 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

        03:30 Sahur Bereketi

        8

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Hudutsuz Sevda

        00:15 Gaddar

        02:45 Kefaret

        04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Sakla Beni

        20:00 Sakla Beni

        00:15 Yalı Çapkını

        02:30 Aramızda Kalmasın

        03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

        Cem Yılmaz'dan güldüren cevap
        Cem Yılmaz'dan güldüren cevap
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında bir rekor daha!
        Altında bir rekor daha!
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Bayramda hava nasıl olacak?
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        İşte ilk 11'ler!
        İşte ilk 11'ler!
        İsrail'de İran alarmı: Tel Aviv'de sığınaklar mı açılacak?
        İsrail'de İran alarmı: Tel Aviv'de sığınaklar mı açılacak?
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu