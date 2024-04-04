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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'dan "Arabanız çok güzelmiş ağabey, ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna güldüren cevap - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'dan "Arabanız çok güzelmiş ağabey, ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna güldüren cevap

        Cem Yılmaz, sokakta karşılaştığı kişinin; "Arabanız çok güzelmiş ağabey, ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla güldürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 14:51 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:51
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        Cem Yılmaz, trafikte bir vatandaşa denk geldi. Otomobilinin içerisinden ünlü komedyeni yanındaki şeritte gören kişi, o anlara kayıtsız kalamadı.

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        "NE İŞ YAPIYORSUN?"

        Cem Yılmaz'ı videoya çeken kişi, Cem Yılmaz'a; "Araban güzelmiş ağabey, ne iş yapıyorsun?" sorusunu yöneltti.

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        "NE İŞ OLSA YAPARIM"

        O anlarda gülümsemeye başlayan Cem Yılmaz; "Ne iş olsa yaparım" karşılığını verdi.

        #cem yılmaz
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