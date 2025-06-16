Yabancı şirketler pahalı diye İstanbul'da toplantı yapamıyor

Nisan ayında dış ticaret açığı 9,9 milyar dolar, cari işlemler açığı da 7.9 milyar dolar oldu. Merkez Bankası'nın açıkladığı Ödemeler Dengesi rakamlarında dikkat çeken unsurlardan birisi dış açığa karşı cari açığı kapatması beklenen turizm gelirlerinin pahalılık nedeniyle yerinde sayması oldu. Pahalığın temel nedeni ise artan enerji, gıda, vergi, işçilik gibi Türk Lirası maliyetlere karşın döviz kurunun enflasyonu yukarı çekmemesi için Merkez Bankası'nın kontrolünde sınırlı yükselmesi. Diğer yandan otel ve restoranlar başta olmak üzere bir kısım işletmenin geçtiğimiz dönemlerden alışkanlık edindikleri ve yanı sıra rekabet eksikliği nedeniyle yüksek kar elde etmek için astronomik fiyat artışlarına gittiği eleştirisi de mevcut.

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Şimdi bu durumu resmeden rakamlara bakalım. Ödemeler dengesi rakamlarına göre geçen yılın aynı dönemine göre seyahat gelirleri çok az bir miktar (yüzde 7) artarak 11,6 milyar dolardan 12.4 milyar dolara çıkabildi. Oysa pandeminin ardından seyahat gelirleri hem aylık hem yıllık olarak uçuşa geçmişti. Pandemiden önce yıllık 38 milyar doları aşan turizm gelirleri 2020'de hızla 14 milyar dolara inmiş sonrasında ise jet hızıyla yükselerek yıllık 56.3 milyar dolara çıkmıştı.