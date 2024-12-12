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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancı yatırımcı borsada yeniden satış tarafına geçti - Borsa Haberleri

        Yabancı borsada yeniden satış tarafına geçti

        Kasımın son haftasında Borsa İstanbul'da 280 milyon dolarlık net alım gerçekleştiren yabancı yatırımcı 6 Aralık haftasında 157.6 milyon dolarlık satışa imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 14:53 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:53
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        Yabancı borsada yeniden satış tarafına geçti
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Aralık haftasında net 157.6 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Yabancı yatırımcı söz konusu haftada 32 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken , 102.3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

        Yabancı yatırımcı bir önceki haftada Borsa İstanbul'da 280 milyon dolarlık alım gerçekleştirmişti.

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