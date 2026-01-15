Habertürk
Habertürk
        Yabancıdan 237,6 milyon dolarlık alım - Borsa Haberleri

        Yabancıdan 237,6 milyon dolarlık alım

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 237,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 864,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, DİBS'te 15 Ağustos 2025 haftasından bu yana en yüksek alım gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        15.01.2026 - 15:24
        Yabancıdan 237,6 milyon dolarlık alım
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Ocak haftasında 237,6 milyon dolarlık hisse senedi, 864,8 milyon dolarlık DİBS alırken, 10,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

        DİBS'te 15 Ağustos haftasından bu yana en yüksek alım gerçekleşti.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Ocak haftasında 33 milyar 911,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Ocak haftasında 36 milyar 325,3 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 405,4 milyon dolardan 19 milyar 247,3 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 618,2 milyon dolar oldu.

        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul'da fuhuş operasyonu!

        İstanbul'da, fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, son yılların en kapsamlı operasyonlarından biri düzenlendi. Polis tarafından yürütülen çalışmalarda, eskort siteleri üzerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınların temin edilerek ev ve otellere gönderildiği, bu yöntemle organize şekilde fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklandı.

