Yabancılardan 119 milyon dolarlık hisse alımı Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 119,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Kasım haftasında net 119,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 700 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 10 Kasım itibarıyla 29 milyar 177,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Kasım'da 28 milyar 945 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 205,9 milyon dolardan 1 milyar 186,3 milyon dolara, ŞBS stokları da 60,7 milyon dolardan 59,6 milyon dolara geriledi.