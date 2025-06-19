Yabancıya konut satışı dipte
Yılın ilk 5 ayında yabancıya satış adet bazında 2017'den bu yana, toplam satış içerisindeki paya bakıldığında 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Habertürk Ekonomi'den Ahmet Hamdi Girgin'in haberi...
TÜİK, mayıs ayına dair konut satış verilerini açıklarken yabancıya satıştaki gerilemenin sürdüğü görüldü. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 oranında azaldı ve bin 771 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.
Ocak-Mayıs döneminde yabancılar toplam 7789 konut satın aldı. Bu rakam 2017'den bu yana en düşük 5 aylık performans olarak kayıtlara geçti.
TOPLAM SATIŞ İÇERİSİNDEKİ PAY, 2013'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE
5 aylık satışların toplam satış içerisindeki payı ise yüzde 1,3 oldu. Oran olarak bakıldığında yabancıya satış 2013'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.
EN ÇOK RUSLAR ALDI
Ocak-Mayıs döneminde Rusya vatandaşları bin 329 konut ile en çok konut alan yabancı ülke vatandaşları oldu. Rusya'yı 709 ile İran ve 537 ile Ukrayna takip etti.