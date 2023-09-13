Yabani dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
Fox TV'nin yeni dizilerinden Yabani 12 Eylül Salı akşamı izleyiciyle buluştu. Başrollerini Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert ve Bertan Asllani'nin paylaştığı dizinin senaryosunu Hilal Yıldız kaleme aldı. İşte Yabani dizisi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler...
Yabani dizisi konusu ve oyuncularına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Yönetmen koltuğunda Mehmet Çağatay Tosun'un oturduğu Yabani salı akşamları Fox TV'de ekranlara geliyor. Peki, Yabani gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İşte Yabani dizisi hakkında merak edilen bilgiler...
YABANİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatan Yabani, ilk tanıtımıyla büyük beğeni topladı. Barış Manço'nun Yaz Dostum şarkısı eşliğinde karakterlerin görüldüğü tanıtımda iki farklı dünya ve bu dünyalarda yaşanan hayatlar ekrana geldi.
YABANİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Yaman - (Halit Özgür Sarı)
Rüya - (Simay Barlas)
Serhan Soysalan - (Yurdaer Okur)
Alaz Soysalan - (Bertan Aslani)
Şebnem - (Şebnem Hassanisoughi Bilgiç)
YABANİ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut’la kendine bir aile kurmuştur. Neden ve nasıl sokağa düştüklerinden bihaber olan bu dört genç, çocukluk travmalarını geride bırakıp birbirlerine tutunmayı seçmişlerdir.
Yaşadıkları zor hayat koşullarına rağmen mutludurlar. Tek dertleri Umut'un tedavisidir. Umut’un yürüyebilmesi için "Mucize Doktor" diye reklamı yapılan yabancı bir doktora umut bağlamışlardır. Ancak bu doktor yılda bir kez Türkiye’ye gelmekte ve sadece o gün sınırlı sayıda hasta görmektedir. Ve muayene ücreti bu çocukların hayatlarında bir arada görmedikleri bir meblağdır.
Yaman kağıt toplamaya çıktığı rutin bir günün sonunda Rüya ve Alaz’la karşılaşır ve kendini tuhaf bir yolculuğun içinde bulur. Bu iki şımarık gence yardım etmek üzere girdiği bu küçük maceranın onu kayıp çocukluğuna kadar götüreceğinden habersizdir henüz…