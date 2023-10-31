Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas'ın pozları gündem oldu! Ünlü ismin güzelliği büyüledi!
Salı akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinde Rüya karakterini canladıran genç oyuncu Simay Barlas, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Şimdilerde Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yeni dizi Yabani'de Rüya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Simay Barlas son pozlarıyla adından söz ettirdi.
Simay Barlas, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Rol aldığı yapımlarla sık sık gündeme gelen güzel oyuncunun son pozları çok beğenildi
Instagram hesabında 1.8 milyon takipçisi olan Simay Barlas'a sevenlerinden 121 binin üzerinde beğeni ve 1000'in üzerinde yorum geldi.
Simay Barlas'ın gönderilerine takipçileri: "Duru bir güzelliği var","Çok doğalsın", "Hem yetenekli hem güzel" gibi yorumlar yaptı.
İşte Simay Barlas'ın son pozları...