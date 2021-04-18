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Yaşlı nüfus oranının 2023’te yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6, 2080 yılında da yüzde 25,6 olacağı öngörülürken yaşlılara yönelik hizmetlerin de çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi gayesiyle bu proje geliştirildi.



Ortalama ömrün uzaması ve yaşlı sayısındaki artış nedeniyle uzun dönem kurumsal bakım yanında evde bakım ve gündüz hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle mevcut modeller çeşitlendirilecek. Bu doğrultuda yaşlıların aileleri ve sosyal çevreleri içinde aktif ve sağlıklı yaşlanması odaklı çalışmalara ağırlık verilecek. “Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi” yaşlılara yönelik özellikle evde bakım ve gündüz hizmetlerinin iyileştirilmesi için bir model oluşturarak merkezi ve yerel kurumların kurumsal kapasitesini artırmak yoluyla aktif yaşlanmayı desteklemeyi hedefliyor. Bu hedefe yönelik olarak evde sosyal hizmet ve gündüz yaşlı yaşam merkezlerinin niteliği, kapasitesi ve yaygınlığı da artırılacak.

Projede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, yaşlı bakımı hizmetleri alanında çalışan personel ve STK'lar ile yaşlılar ve aileleri yer alıyor.

Proje uygulama merkezi Ankara olup proje faaliyetlerinin gerçekleştirileceği pilot iller bölgesel dağılım, yaşlı nüfus oranı ve yaşlılara sunulan hizmetler gibi kriterler çerçevesinde Ankara, Sinop, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Gaziantep, Sakarya ve Malatya olarak belirlendi. Proje sonrasında ise faaliyetler ülke geneline yaygınlaştırılacak.

YAŞLILARA YÖNELİK 10 ADET GÜNDÜZ BAKIM MERKEZİNE SERVİS VE MALZEME DESTEĞİ

Proje kapsamında yaşlılara yönelik 10 adet gündüz merkezine servis aracı ve malzeme desteği sağlanması, Türkiye’ye Özgü ve Bölgesel Nitelikli Yaşlı Bakım Modeli geliştirilmesi, bu çerçevede farkındalık etkinlikleri, çalıştay ve personel eğitimleri düzenlenmesi, ülke çalışma ziyaretleri yapılması, yaşlı bakım ekonomisi araştırması yapılması, raporlar hazırlanması ve yaşlı bakım hizmetleri konusunda etkili bir koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının oluşturulması da öngörülüyor.

YAŞLILAR İÇİN GÜNDÜZ VE EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 2022 YILI BAŞLARINDA UYGULAMYA GEÇİRİLECEK

AB ve ülkemiz tarafından finanse edilmesi kararlaştırılan Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesine ilişkin operasyonel anlaşmanın yakın zamanda imzalanarak, teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2022 yılı başlarında uygulamaya geçmesi hedefleniyor.