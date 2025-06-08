Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerine göre, ülkemizin batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 27° Ankara Güneşli 33° İzmir Güneşli 33° Antalya Güneşli 32° Trabzon Güneşli 23° Bursa Parçalı bulutlu 27° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Kısmen Güneşli 36° Gaziantep Güneşli 35° Ağrı Güneşli 25°

Hava sıcaklığının da yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarında da genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Fotoğraf: AA