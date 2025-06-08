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        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre, bugün ülkemizin büyük bölümü az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 09:10 Güncelleme: 08.06.2025 - 09:10
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        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerine göre, ülkemizin batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 27°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Güneşli 23°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 27°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 25°

        Hava sıcaklığının da yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

        Rüzgarında da genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        Fotoğraf: AA

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