Yağmur Tanrısevsin'den hem sergi hem film projesi

'Zalimlik bu sene de sahnelendi'

"Projede sona yaklaştım" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Nişantaşı’nda tek başına bir mekanda otururken görüntülendi.

"KESİNLEŞEN BİR ŞEY YOK"

Restoran çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tanrısevsin, "İsmini veremeyeceğim, bir sinema filminde rol alacağım. Yaz aylarında çekimleri başlayacak. Partnerim ve diğer oyuncular hakkında henüz kesinleşen bir şey yok." dedi.

"PROJEDE SONA YAKLAŞTIM"

Seramik karo tasarımına ilgi duyduğu bilinen Yağmur Tanrısevsin, bu yeteneği ile ilgili gelen sorulara da yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Çocukluğumda boya ve resim ile aram çok iyiydi. Zaten bu yeteneğimi 'Güzel Sanatlar' okuyarak da pekiştirdim. Yakında bir sergi projem var. Sonuna yaklaştım diyebilirim." açıklamasını yaptı.