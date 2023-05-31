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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Yakup isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

YAKUP ADININ ANLAMI NEDİR?

Yakup ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Yakup adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Yakup isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

YAKUP İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Yakup ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Takip eden, izleyen. (İbranice) Erkek keklik.

YAKUP ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Yakup ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Yakup adını koymak caizdir.

YAKUP İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Yakup ismini kullanan 120.701 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Yakup ismini kullanan 20.596 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Yakup ismini kullanan 6.888 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Yakup ismini kullanan 4.381 kişi bulunmaktadır.

YAKUP İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Yakup adındakiler işbirliği yapmayı sever, bir işi kendi başına yapmaktansa birileriyle ortaklık kurmayı tercih eder. Ortaya çıkan sorunun kolayca çözülmesi için yollar geliştirir. Sorunları çözerken kuvvet yerine iletişim ile ikna yolunu tercih eder. Başkalarının düşüncelerini önemser, sorunlar karşısında diplomatik bir yaklaşım sergiler. Psişik yetenekleri olabilir.

Pozitif tarafları: Saygılı, nazik, arkadaş canlısı, uyumlu, işbirliğine açık, diplomatik.

Negatif tarafları: Aşırı duyarlı – egosu kolayca incinebilir, utangaç, kararsız, detaylarda kaybolan.

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