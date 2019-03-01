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John Dean bugün için tanıdık bir isim değil. Ancak Trump’ın avukatı Michael Cohen’in Temsilciler Meclisi komitesinde ifade verirken salladığı bombalar bağlamında yeniden gündeme gelen bir isim. John Dean 1973’te, Watergate skandalı sürecinde Başkan Richard Nixon’ı istifaya götüren kilometre taşlarından biri. Beyaz Saray danışmanı sıfatıyla skandalın örtbas edilmesi çabalarına ortak olan Dean de aynı Cohen gibi Kongre komitesinde ifade vermiş, üç yıl hapis yatacak Cohen’den daha az olmak kaydıyla hüküm giyip dört ay cezaevinde kalmış ve sonunda Nixon istifa etmek zorunda kalmıştı. Dean “Blind Ambition” (Kör İhtiras) adlı kitabı yazmış, kitap TV dizisine uyarlanmış ve John Dean rolünü Martin Sheen oynamıştı.
Nixon'ın danışmanı John Dean 1973'de Senato Watergate Komisyonu'nda ifade vermişti.
Gerçi Nixon’ın istifası Dean’in ifadesinden bir yıl sonra, Demokrat Parti Ulusal Komite merkezine hırsızlık süsü altında sızma vakasının ses kayıtlarıyla kanıtlanması üzerine kaçınılmaz olmuştu ama şimdi de gündemdeki soru şu: Michael Cohen’in yönelttiği suçlamalar Trump’ı koltuğundan indirir mi, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa sahip Demokrat Parti azil süreci için düğmeye basar mı?
Vergi kaçırmak, usulsüz kampanya bağışları ve yalan ifade dahil 6 ayrı suçtan hüküm giyen Cohen’in kendi isteğiyle gönüllü ifade verirken Trump’ı “ırkçı, düzenbaz ve hilebaz” diye suçlaması tabii çok ses getirdi ama esas mesele Demokrat Parti e-maillerinin hacklendiği ve Julian Assange’ın bunları WikiLeaks’te yayınlayacağından Trump’ın haberdar olduğu iddiasıydı. 2016 seçiminde Trump, bu maillerin rakibi Hillary Clinton’ın kampanyasına zarar vereceğini biliyordu. Cohen’in iddiasına göre New York’taki Trump Tower’da Rus avukatla yapılan görüşmeden de haberdardı. Hillary Clinton’a karşı bu girişime ilişkin Trump ile oğlu arasındaki konuşmaya tanık olmuştu.
Trump ile ilişkisi olan Stormy Daniels ve Karen McDougal’a ödenen sus payına gelince; “catch and kill” (yakala ve öldür) dedikleri yöntemle, Trump’a zarar verebilecek birçok haber için ödemeler yapılmıştı.
AVUKATIN PİŞMANLIK MANZUMESİ
Michael Cohen’in komitedeki açılış konuşması, bütün sorumluluğu üstlendiği bir pişmanlık manifestosuydu; “Trump’ın emirlerine körü körüne uydum, Trump’a olan sadakatim herşeyime mal oldu. Ailemin mutluluğuna, dostluklarıma, baro ruhsatıma, onurum, şöhretim ve özgürlüğüme… Gurur duymadığım işler yaptım, hayatımın sonuna kadar da bunun sonuçlarına katlanacağım…” Bu açıklamada Cohen, Trump’ı “ırkçı, hilebaz ve düzenbaz” olmakla suçlarken, 2020 seçimini kaybetmesi halinde başkanlığın barışçıl bir şekilde el değiştiremeyeceğini de ileri sürdü.
Komite salonuna Cohen'in yalancılığını vurgulayan "Liar liar pants on fire" afişi getirildi.
Cohen’in bu duruşuna karşılık tam bir partizanlık serginlendi. Trump’ın Cumhuriyetçi Partili komite üyeleri, hüküm giymiş bir yalancı olduğu gerekçesiyle yemin altında da olsa Cohen’in hiçbir iddiasını irdelemedi. Yakın geçmişe kadar avukatı yaylım ateşine tutan Demokratlar ise takdir dolu bakışlarla müşfik tonda sorular yöneltip, gönüllü olarak komite karşısına çıktığı için bu cesur davraşını öve öve bitiremediler.
Altı saat süren sorguda Cumhuriyetçiler yer yer Demokratlara da çattı. Başkana saldırmak için Cohen’e çanak tuttukları, Cohen’in de kendi maddi ve manevi çıkarı için Trump’tan faydalandığı teması sürekli vurgulandı; para peşinde koşan, benmerkezci ve patolojik bir yalancı karakteri çizmek için hayli mesai harcadılar. “Beyaz Saray’da görev verilmediği için Trump’a zarar vermeye çalıştığı” ısrarla vurgulandı. Cohen her seferinde yalanladı.
"GÖRÜYORUM Kİ, BENİM YOLUMDASINIZ"
Oturumun en büyük şok anı Cumhuriyetçi Mark Meadows’un, Trump’ın ırkçı olmadığını kanıtlamak için seçim kampanyasında çalışan, şimdi de yönetimde üst düzey görevi olan Lynne Patton adlı siyah kadını arkasına dikmesiydi; “Alabamalı bir babanın kızı olarak asla bir ırkçının yanında çalışmazdım” dediğini belirterek. Cohen, “Soykırımdan kurtulmuş bir babanın oğlu olarak ben de…” diye araya girince Meadows, “Başkanla defalarca konuştum, ağzından hiç ırkçı bir söz duymadım” diye kestirip attı. Oysa Cohen’in iddiasına göre Trump, “Siyahlar bana oy vermeyecek kadar aptal” demişti. Obama’nın başkanlığı döneminde de, “Bir siyah tarafından yönetilip pislik yuvası olmayan ülke var mıdır?” diye sormuştu Cohen’e.
— Josh Marshall (@joshtpm) February 27, 2019
Cumhuriyetçi Paul Gosar’ın daha çok ergen jargonuna yakışacak “liar liar, pants on fire” deyişiyle saldırıya geçmesi ise sosyal medyada alay konusu oldu. Şu nağmeli söylenen “yalancı yalancı, sana kimse inanmaz” benzeri ilkokul düzeyinde bir deyiş.
Trump'ın ırkçı olmadığına dair kanıt olarak oturuma getirilen yönetimde görevli Lynne Patton, geçen ocak ayında konuşma yaparken.
Yine ateşli Cumhuriyetçilerden Jim Jordan ise iki yıldır pek aktif olmayan “Women for Cohen” Twitter hesabı üzerine gitti. Amacı Cohen’in egoizmini kanıtlamaktı. 2016’da Trump’ın başkanlık kampanyası sırasında açılan bu hesapta “pitbull”, “seks sembolü” diye tanımlanan Cohen’e kadınlardan “seksi” ve "yakışıklı" etiketiyle iltifatlar yağıyordu. Jordan’ın hesabı sorgulaması üzerine Cohen güldü. Wall Street Journal, Cohen’in bu hesap için bir teknoloji firmasına 12 bin dolar ödediğini yazmıştı. Cohen ise hesabın fake olmadığını, para da ödemediğini, söz konusu firmada çalışan genç bir kadının o hesabı açtığını belirterek, “O stresli günlerde eğlence olmuştu, zaten mesajların çoğu erkeklerden geliyordu” dedi.
— CBS News (@CBSNews) February 27, 2019
Cumhuriyetçi Virginia Foxx ise “Ülkenin sınır güvenliği gibi sorunları varken burada seninle uğraşıyoruz” mealinde Trump’ın Meksika duvarına gönderme yaptıktan sonra, yemin altında ifade verdiği için Cohen’den kitap, film ve TV anlaşması yapmayacağına, New York’ta siyaset yarışına girmeyeceğine dair güvence almaya çalıştı. Cohen reddedince, “Çünkü yalan dolana devam etmek istiyorsun” diye de çemkirdi.
Cumhuriyetçilerin sergilediği bu hararetli performans karşısında Cohen’in uyarısı ise şöyle oldu: “Görüyorum ki benim yolumda olanlar var. Trump’a benim gibi körü körüne riayet edenlerin sonu da benim gibi olacaktır. Trump adına yalan söylemek normalleştirilmişti, çevresindeki hiç kimse bunu sorgulamıyordu. Şu anda da sorgulamıyor…”
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