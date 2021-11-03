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'Yalancı'da Mehmet Emir'den şoke eden hamleler

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi 'Yalancı'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde Mehmet Emir, hamleleriyle izleyenleri bu hafta da şoke etti. Deniz'in tüm planlarını bozan ve tuzakları atlatan Mehmet Emir'in sıradaki kurbanı Doruk'un öğretmeni Hilal oldu. Hilal'in, Mehmet Emir'in ilaç kattığı içkiden içip içmeyeceği merakla bekleniyor

'Yalancı'da Mehmet Emir'den şoke eden hamleler
HABERTURK.COM

'Yalancı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde bir TKNA satıcısına ulaşan Murat ve Deniz, buldukları kişiden Mehmet Emir'in kurbanlarına verdiği ilacı nasıl elde ettiğini öğrendi. İkili, Mehmet Emir'i satıcı üzerinden tuzağa çekmek için harekete geçti ancak Mehmet Emir, kendisine kurulan tuzağı yine öğrenmeyi başardı. Satıcının mesajıyla Murat ve Deniz'in tuzağını anlayan Mehmet Emir, o sırada kendisini takip eden Görkem'i tuzak kurulan noktaya gönderdi.

Murat ve Deniz, Mehmet Emir'in TKNA almaya gelmesini beklerken karşılarında Görkem'i görünce büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Mehmet Emir ise yine tüm planları bozarak Hilal ile buluşmaya gitti. Genç kadını tuzağa çeken Mehmet Emir, içkisine ilaç katarak beklemeye başladı. Şimdi izleyiciyi merakla "Hilal ilaçlı içkiyi içecek mi?" sorusunun yanıtını bekliyor.

İşte nefeslerin tutulduğu final sahnesi;

Mehmet Emir tuzağı yine atlatıyor;

GÖRKEM, DENİZ'İN HAYATINI KURTARDI

Mehmet Emir'i kaçıran Deniz, planını uygulayıp onu cinsel saldırıdan tutuklatacaktı ancak Mehmet Emir, bağlandığı iplerden kurtulmayı başardı. Deniz'i yakalayan Mehmet Emir, onu öldürmeye teşebbüs etti ancak tam o anda gelen Görkem, Deniz'i kurtardı.

Görkem, hem Deniz'i hem Mehmet Emir'i kurtarıyor;

MEHMET EMİR, GÖRKEM'İN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Görkem, eşi Ahmet ile birlikte Mehmet Emir'in çalıştığı hastaneye gitti. Bebeği için kontrole gelen Görkem, burada Mehmet Emir'le karşılaştı. Görkem'i görünce ne olduğunu merak eden Mehmet Emir, onların bulunduğu odaya girdiğinde Görkem'in hamile olduğunu öğrendi. Mehmet Emir, Görkem'e yaptıklarından dolayı büyük bir travma yaşadı. Mehmet Emir'in vicdanıyla savaşı ise dikkat çekti.

Mehmet Emir'in vicdanıyla savaşı;

MEHMET EMİR'İN YENİ HEDEFİ; HİLAL!

Deniz, Mehmet Emir'in yeni kurbanının Doruk'un öğretmeni Hilal olduğunu anladı. Hilal için endişelenen Deniz, onu uyarmaya gitti ancak Hilal, Deniz'in söylediklerini ciddiye almadı. Mehmet Emir ise tam Deniz'e yaklaştığı gibi Hilal'e yaklaşarak onu yemeğe davet etti.

Deniz, Hilal'i uyarıyor;

CANAN GERÇEKLERİ FARK ETTİ

Mehmet Emir'in bir diğer kurbanı olan Canan, başına gelenleri hatırladı. Mehmet Emir'in kendisine "iyi uykular" demesiyle bir anda geçmişi anımsayan Canan, emin olamadığı anıları hatırlamaya başladı. Mehmet Emir'in kendisine ne yaptığını fark eden Canan, büyük bir öfke yaşadı ve Mehmet Emir'in evine saldırdı.

Canan başına gelenleri hatırlıyor;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Yalancı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Evine yapılan saldırıyı Deniz'in gerçekleştirdiğini düşünen Mehmet Emir, Deniz'i sinir eden konuşmalarından birini daha gerçekleştiriyor. Deniz ve Görkem ise Mehmet Emir'in evine saldıran kişiyi bulmak için plan yapıyor. Mehmet Emir'in kendisine saldırdığını anlayan ve zor günler geçiren Canan’ın intihara teşebbüs ettiği korku dolu anlar ise heyecanı yükseltiyor.

Show TV’de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer’in yaptığı, senaryosunu Volkan Sümbül ve Meryem Gültabak'ın kaleme aldığı 'Yalancı' dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

'Yalancı' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte 'Yalancı'nın 8. Bölüm Tanıtımı;

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