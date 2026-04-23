Yalçın Hafızoğlu ile Selin Türkmen: Kardeş gibiyiz

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 'Kızılcık Şerbeti' kadrosuna sonradan dahil olan Yalçın Hafızoğlu, "Aslında bu durum birkaç açıdan risklidir. Yeni diziye girdiğinizde dili yakalamak lazım. Oradaki hiyerarşiyi görmek lazım" dedi. Oyuncu, bir diziden çıkıp, diğer diziye girip ayak uydurabilmek ve kendisini role hazırlamakla ilgili ise, "Bir marangoz gibi düşünün bunu. Her gün masa sandalye yapmıyorsunuz. Bir müşteri geliyor ve başka bir şey yapmanızı istiyor. Bu da onun gibi. O yüzden iş ile sosyal hayatı ayırabilen birisiyim. Bu da bir meslek" diyerek, gülümsedi.

"10 YILLIK İLİŞKİM VAR"

Selin Türkmen ve Yalçın Hafızoğlu, aralarındaki aşk iddiaları hakkında ise, "Biz kardeş gibiyiz" dediler. Yalçın Hafızoğlu, "Selin benim iyi bir arkadaşım. Kardeşim gibi. Ben de onun için öyleyim. Zaten benim 10 yıllık bir ilişkim de var. Böyle bir durum imkansız yani" diyerek, aralarındaki aşk iddialarını yalanladı.