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Seyran her şeyi Halis Ağa'ya anlatıyor mu? Yalı Çapkını 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını dizisi 20.bölümüyle 3 Şubat Cuma akşamı ekrana geldi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde; Seyran ve Ferit’in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin’in durumu Seyran’a beklenmedik bir karar aldırır. İşte, Yalı Çapkını 21. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

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  • Yalı Çapkını'nda heyecan dorukta: Seyran her şeyi Halis Ağa'ya anlatıyor mu? Yalı Çapkını 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisi 20. yeni bölümüyle ekran karşısına geldi. Star TV ekranlarında her Cuma akşamı yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümde Kazım ve Ferit vuruldu. Yeni bölümün ardından gözler "Yalı Çapkını 21.bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna çevrildi. İşte, Yalı Çapkını 21. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edinler...
  • Yalı Çapkını'nda heyecan dorukta: Seyran her şeyi Halis Ağa'ya anlatıyor mu? Yalı Çapkını 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    YALI ÇAPKINI 20.BÖLÜMDE HEYECAN DOLU ANLAR!

    Kazım’ın vurulduğunu ve Ferit’in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. 
  • Yalı Çapkını'nda heyecan dorukta: Seyran her şeyi Halis Ağa'ya anlatıyor mu? Yalı Çapkını 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Kazım’ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. 
  • Yalı Çapkını'nda heyecan dorukta: Seyran her şeyi Halis Ağa'ya anlatıyor mu? Yalı Çapkını 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Seyran ve Ferit’in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin’in durumu Seyran’a beklenmedik bir karar aldırır. 
  • Yalı Çapkını'nda heyecan dorukta: Seyran her şeyi Halis Ağa'ya anlatıyor mu? Yalı Çapkını 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    YALI ÇAPKINI 21.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    Yalı Çapkını dizisi 21.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacak.
  • Yalı Çapkını'nda heyecan dorukta: Seyran her şeyi Halis Ağa'ya anlatıyor mu? Yalı Çapkını 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    İşte, Yalı Çapkını 20. Bölüm sahneleri...
  • Yalı Çapkını'nda heyecan dorukta: Seyran her şeyi Halis Ağa'ya anlatıyor mu? Yalı Çapkını 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
  • Yalı Çapkını'nda heyecan dorukta: Seyran her şeyi Halis Ağa'ya anlatıyor mu? Yalı Çapkını 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
  • Yalı Çapkını'nda heyecan dorukta: Seyran her şeyi Halis Ağa'ya anlatıyor mu? Yalı Çapkını 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
  • Yalı Çapkını'nda heyecan dorukta: Seyran her şeyi Halis Ağa'ya anlatıyor mu? Yalı Çapkını 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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