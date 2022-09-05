Yalın ile yaz akşamı! 0:00 / 0:00

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Yazı müjdeleyen aşk şarkıları ve hafızalarımıza kazınan müthiş hitleriyle Yalın, geçtiğimiz akşam 'Bir Yaz Akşamı "Unutulmaz Şarkılar" konserler serisine Maximum Uniq Açıkhava'da devam etti.

27 kişilik dev orkestrasıyla hem kalbimizde iz bırakan 'Unutulmaz Şarkılar'ı hem de en sevilen hitlerini seslendirdiği konserde Yalın, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kırmızı renkli bir smokin giymeyi tercih eden Yalın, konsere 'Ah Be Kardeşim', 'Cumhuriyet' ve 'Her şey Sensin' şarkılarıyla başladı.

USTALARA SELAM!

Sevilen şarkılarının yanı sıra Barış Manço, Cem Karaca, MFÖ, Sezen Aksu, Selami Şahin gibi müziğin usta isimlerinin şarkılarını da seslendiren Yalın, ustaları sahnesinde andı. "Yalın'la Bir Yaz Akşamı Unutulmaz Şarkılar" konser serisi, 28 Eylül'de Maximum Uniq Açıkhava'da devam edecek.