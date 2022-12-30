Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalnız Kurt neden final yapıyor? İşte Yalnız Kurt'un final sebebi...

ATV'nin bu yıl ikinci sezonuyla ekranlara gelen dizisi Yalnız Kurt, bu akşam son bölümüyle izleyicilerine veda etmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını ünlü yönetmen Osman Sınav'ın üstlendiği dizi, 32. bölümüyle sona erecek. İşte, Yalnız Kurt'un final sebebi ve final bölümünde yaşanacakların özeti...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yalnız Kurt neden final yapıyor? Yalnız Kurt bitti mi? İşte Yalnız Kurt'un final sebebi...

    Cuma günlerinin sevilen dizilerinden biri olan ve başrollerinde Cihan Ünal ile Hasan Denizyaran'ın yer aldığı dizi Yalnız Kurt, bu akşam son bölümüyle yayınlanacak. İşte, Yalnız Kurt'un 32. ve son bölümünün özeti ve final sebebine dair bilgiler...
  • Yalnız Kurt neden final yapıyor? Yalnız Kurt bitti mi? İşte Yalnız Kurt'un final sebebi...

    YALNIZ KURT NEDEN FİNAL YAPIYOR? 

    Yalnız Kurt dizisinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle ekranlara veda ettiği iddia edildi.

    İŞTE DİZİNİN YAPIMCILARINDAN AÇIKLAMA

    Yalnız Kurt dizisinin yapımcı şirketi Sinegraf konuyla ilgili olarak; "“Üzülerek belirtmeliyiz ki, sizlerle birlikte çıkmış olduğumuz Yalnız Kurt hikâyemizin sonuna geldik. 30 Aralık 2022 tarihinde yayınlanacak 32. bölüm itibariyle projemizi sonlandırma kararı aldık. Bu süreçte emekleriniz işbirliğinize özverili çalışmalarınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Yeni anlatacağımız hikâyelerde sizlerle yeniden buluşmak üzere…" açıklamasını yaptı.
  • Yalnız Kurt neden final yapıyor? Yalnız Kurt bitti mi? İşte Yalnız Kurt'un final sebebi...

    YALNIZ KURT FİNALİNDE NELER OLACAK?

    Altay'ın Haruncan Karacabey'i öldürmesi ve beraberindeki Yıldırım Timi'nin hamleleri konsülde büyük tartışmalara yol açmaktadır. Ayrık fikirler ve derin sorgulamalar artık açıktan yapılmaktadır. Bunu gören Halit son gücünü toplayıp öldürücü hamleyi yapmanın peşindedir. İlk hedef bellidir. Bölgede her yerde bulunan Türk istihbaratçıların listesi… Ve tabii ki bu listenin güvenliğinden sorumlu Tekin Giritli, namı diğer Viking.
  • Yalnız Kurt neden final yapıyor? Yalnız Kurt bitti mi? İşte Yalnız Kurt'un final sebebi...

    Barış, Mira'yı ikna etmeye çalışmaktadır. Ama Mira'yı bambaşka bir son beklemektedir. Ve yine aşkının peşinde olan Altay da Meryem'in peşindedir. Tim'den ayrı bir şekilde Meryem'e ulaşmanın yolunu bulur. Ve bu yolun sonu Halit'e çıkmaktadır. Halit'in karşısına çıkar ve onu kaçırır. Meryem'in yanına gitmek istemektedir. Fakat bu yolun sonu Altay'ın bütün değerlerine, sevdiklerine ve devlet sevgisine karşı en büyük sınav olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.