Barış, Mira'yı ikna etmeye çalışmaktadır. Ama Mira'yı bambaşka bir son beklemektedir. Ve yine aşkının peşinde olan Altay da Meryem'in peşindedir. Tim'den ayrı bir şekilde Meryem'e ulaşmanın yolunu bulur. Ve bu yolun sonu Halit'e çıkmaktadır. Halit'in karşısına çıkar ve onu kaçırır. Meryem'in yanına gitmek istemektedir. Fakat bu yolun sonu Altay'ın bütün değerlerine, sevdiklerine ve devlet sevgisine karşı en büyük sınav olacaktır.