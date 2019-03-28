Yalova'da bir tekel bayiinden alınan ve sahte olduğu iddia edilen alkol nedeniyle kişi zehirlendi. Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necmettin Karatay (46) ve Kenan Baykır (54),doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre, Yalova'da iki gün önce meydana gelen olayda, Necmettin Karatay ve Kenan Baykır, bir tekel bayiinden kaçak olduğu iddia edilen ev yapımı alkol aldıkları ve Necmettin Karatay'a ait Çiftlikköy ilçesindeki evinde içtikleri öğrenildi. Ardından rahatsızlanan ve zehirlendikleri belirlenen 2 kişi, Yalova Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Necmettin Karatay ve Kenan Baykır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karatay ile Baykır'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrasında, tekel büfe sahibi M.A., büfe çalışanları V.F. ve E.K. gözaltına alındı. Büfede yapılan aramada 41 şişe alkol ve 68 şişe üzerinde etiket olmayan ve içki yapımında kullanılan malzemeye el konuldu. Sahte olduğu iddia edilen alkolden zehirlenen 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Yalova Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklamada bulundu. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

"Olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda, maktul şahısların Yalova il merkezinde bulunan bir tekel büfesinden aldıkları, üzerinde etil alkol ibaresi bulunan ancak kriminal incelemesi devam eden sıvı maddeden zehirlendikleri tespit edilmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturma genişletilerek belirtilen iş yerinde, deposunda ve ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda şişe içerisinde aynı sıvı madde ele geçirilmesi üzerine iş yeri sahibi M.A. (37) ile iş yerinde çalışan V.F. (49) ve E.K (44) gözaltına alınmış olup adli tahkikat halen devam etmektedir."