Yalova'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yalova'nın Termal ilçesinde Ünivezpınar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgeye söndürme çalışmaları için ekipler sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILDI Yalova ve Bursa'dan çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından söndürüldü. AA'nın haberine göre; bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.