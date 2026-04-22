        Haberler Gündem Çevre Yalova sahilinde istilacı tür görüldü | Son dakika haberleri

        Yalova sahilinde görüldü: İstilacı tür çıktı

        Yalova sahil şeridinde son günlerde kıyıya vuran zeytin yeşili, küre şeklindeki deniz oluşumları vatandaşlarda meraklandırdı. İlk bakışta balonu andıran bu oluşumların istilacı yosun türü olduğu tespit edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 16:02
        Yalova sahilinde istilacı tür görüldü
        Yalova sahilinde ilk bakışta balonu andıran, bilimsel adıyla Colpomenia peregrina olan ve "istiridye hırsızı" olarak bilinen yosun türü tespit edildi.

        İHA'nın haberine göre, Yalova sahili boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz yüzeyinde ve kayalık alanlarda yoğun şekilde görülen sıra dışı yapılarla karşılaştı.

        Ana vatanı Pasifik Okyanusu olan türün torba benzeri, içi boş, kahverengi bir yapısı bulunuyor. İstilacı bu yosun türü artık Yalova kıyılarında daha da gözlenir oldu.

        Bu yosun türüyle ilgili yapılan araştırmada, Marmara Denizi'nin 25 farklı istasyonunda yapılan çalışmalarda tespit edilen türün bölgede istilacı davranış yani yaygın popülasyon gösterdiği rapor edildi.

        Söz konusu yosunun, deniz tabanındaki istiridyelere tutunarak büyüdüğü, zamanla gazla dolarak şiştiği ve bu sayede bağlı bulunduğu istiridyeyi yerinden kopararak su yüzeyine çıkardığı öğrenildi.

