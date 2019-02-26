Fenerbahçe, tarihi bir geri dönüşe imza ataraka Beşiktaş karşısında maçı 3-0'dan 3-3'e getirirken teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Moses ve Isla'yı kenara alarak takıma bir mesaj vermek istediğini ifade ederek "Biz iyi bir takımız. Takım olmak uzun süreç isteyen bir iş. Birbirimize tutunmak ve desteklemek gerekiyor. Bir kişinin oynadığı bir oyun değil futbol. Emin olun, çıkarttığım dahil olmak üzere hiçbir oyuncumdan şikayet etme hakkım yok. Takıma bir mesaj yollamam gerekiyordu. Birlikte oynamamız gerekiyordu ve oynadık. Fenerbahçe asla bu sıraların takımı değil ama bir kez içimize bu korkular ve bu kaygılar girdi mi, çok zor oluyor. Fenerbahçe hangi maçta olursa olsun son ana kadar mücadele edecek. Bizim büyüklüğümüz bunu gerektiriyor. Bunu sürdürmek zorundayız. Beşiktaş karşısında iyi bir geri dönüş yaptık, kazanabilirdik de" diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLMALIYIZ"

Yanal, gelecek sezon şampiyon olmak zorunda olduklarını belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "Taraftara söylenecek hiçbir şey yok. Onların tuttukları takım Fenerbahçe. Fenerbahçe taraftarının verdiği destek her zaman çok büyük destek ve onlara layık olmanın tek bir yolu var; şampiyon olmak. Bu sene olamıyorsak da şampiyon gibi olmalıyız. Şampiyon olmalıyız ve şampiyon gibi oynamalıyız."

GÜNEŞ'E "BÜYÜK TAKIM" YANITI

Yanal, basın toplantısında "Şenol Güneş'in "Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi motive oluyor" diye bir açıklaması var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Biz büyük takımız. Bizi büyük ya da küçük diye ayıramazsınız. Şenol hoca da büyük takımı, küçük takımı biliyordur. Şenol Güneş de ayırmamıştır, siz yanlış anlamışsınızdır."