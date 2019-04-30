Yanal'ın oyunculardan son isteği

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de sezon başından bu yana süren kötü tablo bir türlü düzelmezken teknik direktör Ersun Yanal oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, haftalardır Fenerbahçe formasına yakışmayan bir görüntü sergilediklerinin altını çizerek "Taraftarımızın yoğun desteğine rağmen sahada bir türlü istenen grafiği sergileyemedik. 4 maçımız kaldı, bu sezonu iyi bir şekilde bitirelim. Herkes son bir çaba göstersin. Üzerinizde baskı olmadan kalan maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapalım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

HEDEF İLK 10

Ligin 31. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak olan sarı-lacivertliler; daha sonra evinde Akhisar ile karşılaşacak. 33. haftada Erzurum'a gidecek olan Fenerbahçe ligin finalini ise evinde Antalya'yla yapacak. 34 puanla ligde 14. sırada yer alan Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'nin hedefi kalan 4 maçtan 12 puanla ayrılıp ligi ilk 10 içerisinde tamamlamak.