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HaberlerGündem3. SayfaYANGIN! Son dakika... Üraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın!
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Geri dönüşüm deposunda yangın!

İstanbul Ümraniye’de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı

YANGIN! Son dakika... Üraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın!
Geri dönüşüm deposunda yangın!
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AA

İstanbul Ümraniye'de alınan bilgiye göre, saat 04.30’da Esenkent Mahallesi Kayhan Sokak'taki yaklaşık 2 dönüm arazi üzerine kurulu bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

POLİS ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

AA'da yer alan habere göre çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangın sonrası, yanan alanda soğutma çalışması yapıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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