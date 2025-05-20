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        Haberler Gündem Güncel Yangına koşan polisler dumandan etkilendi! | Son dakika haberleri

        Yangına koşan polisler dumandan etkilendi!

        Çorum'da bir evde çıkan yangında panik yaşandı. Bir esnafın ihbarıyla olay yerine ulaşan polislerle birlikte 6 kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:00
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        Yangına koşan polisler dumandan etkilendi!
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        Çorum’da bir binada çıkan yangında 3'ü polis 6 kişi dumandan etkilendi.

        AA'da yer alan habere göre kentte 5 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        EV SAHİBİNİ SIRTLARINA ALARAK ÇIKARDILAR

        Yangını fark eden bir market çalışanı ile bina sakini dairede bulunan 2 çocuğu dışarı çıkardı. Olay yerine ilk ulaşan polis ekibi de dumandan etkilenen ev sahibi C.Ç'yi sırtlarına alarak binadan tahliye etti.

        Dumandan etkilenen C.Ç, A.K. ve K.K. ile 3 polis memuruna sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. C.Ç, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

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