Yanan alanlarda dikilecek ağaç türlerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Eşen, "Yöremize uygun türlere ve geniş yapraklı ağaçlara öncelik verilmesi daha iyi olacaktır. Çünkü geniş yapraklı türler, iğne yapraklı türlere göre bir nebze yangına daha dirençli oluyorlar. Ilgın, erguvan, çitlembik, sandal, keçiboynuzu, meşe, dar yapraklı dişbudak, akasya ve iğde gibi elimizde bol miktarda hem kuraklığa dayanıklı hem de peyzaj değeri olan birçok doğal tür seçeneği var. Ayrıca burada yapacağımız ağaçlandırmalarda birtakım tampon zonlar kullanmak gerekiyor. Örneğin ormanların arasında ağaçlandırmalar sırasında yanıcı maddenin bulunmadığı 'yangın emniyet şeritleri' ile yangının ilerleme hızı düşecektir. Böylece bir alanda meydana gelen yangının diğer alana sıçramasını azaltabiliyoruz. Bir diğer önemli konu ise 'malç' kullanımı. Malç ile kaplanan toprakta suyun buharlaşması azalıyor ve toprağın nemini ve bitki büyümesini artırıyor ayrıca yangın riskini düşürüyor" dedi.