        Yanıltıcı reklamlara 122 milyon lira ceza kesildi

        Yanıltıcı reklamlara 122 milyon lira ceza kesildi

        Reklam Kurulu, yılın 4 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 122 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uyguladı

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 10:50
        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu’nun 14 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 369 sayılı toplantısında, tüketicileri mağdur eden ticari işlemler, yanıltıcı reklamlar ve haksız rekabete yol açan uygulamalara ilişkin 156 dosya karara bağlandı.

        İncelemeler sonucunda görüşülen 156 dosyadan 146’sı mevzuata aykırı bulundu. Bu kapsamda, haksız uygulamada bulunanlara yaklaşık 23 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanırken, 17 reklam hakkında da erişim engeli kararı verildi. Son verilerle birlikte, Kurulun yılın ilk dört ayında uyguladığı toplam ceza tutarı 122 milyon Türk lirasını geçti.

        5G REKLAMLARINA İNCELEME: 3 İŞLETMECİYE YAPTIRIM

        Toplantının ana gündem maddelerinden birini, Türkiye'de 1 Nisan 2026 itibarıyla devreye giren 5G teknolojisine yönelik reklam kampanyaları oluşturdu. Tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen 5G reklamları nedeniyle üç ayrı işletmeci hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurulun sektördeki "üstünlük iddialarına" yönelik incelemelerinin devam ettiği belirtildi.

        SORU-CEVAP ALANLARINDAKİ "SAĞLIK BEYANLARI" TAKİBE ALINDI

        Elektronik pazaryerlerindeki satıcıların, soru-cevap bölümlerini yanıltıcı sağlık beyanları için kullandığı tespit edildi. Özellikle kamuoyunda "Kadın sirkesi" veya "Sultan sirkesi" olarak bilinen ürünlerin tanıtımında hastalık tedavi edici ifadeler kullanan 9 firma hakkında idari yaptırım kararı alındı.

        "KARANLIK TASARIMLAR" VE İLAVE ÜCRET DAYATMASINA CEZA

        Dijital ortamlarda tüketicilerin karar verme iradesini manipüle eden "karanlık ticari tasarım" uygulamaları da Kurulun radarına girdi. Tüketicilere bazı ücretli hizmetlerin önceden seçili olarak sunulması suretiyle dürüstlük kuralına aykırı davranan bir firma hakkında idari para cezası verildi.

        YASA DIŞI BAHİS REKLAMI YAPAN 16 HESABA ERİŞİM ENGELİ

        Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına yönelik denetimlerini sürdüren Kurul, vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen 16 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı aldı.

        Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli 'Habsburg çenesi' oldu
        Ayşen'in katili cani koca vahşetini anlattı!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
