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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zeka arama özetleri internet sitelerinin tıklanma trafiğini düşürüyor - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka arama özetleri internet sitelerinin tıklanma trafiğini düşürüyor

        Yapay zekanın arama sonuçlarını özet olarak göstermesi sebebiyle finanstan medyaya kadar pek çok haber sitesinin tıklanma oranlarında düşüş yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:30
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        AI özetleri, sitelerin tıklanma trafiğini düşürüyor
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        yapay zeka destekli arama motorlarının artmasıyla dijital dünyada şu ana kadarki en büyük dönüşümlerden biri yaşanıyor. Başta, Google AI Overviews, ChatGPT ve Perplexity.ai gibi yapay zeka destekli özet sonuçlar veren yapay zekalar, kişilerin web sitelerine direkt girmesine gerek duymadan aradığını bulmasını sağlıyor.

        SİTELERİN TIKLANMA ORANLARI DÜŞÜYOR

        Bu sebeple son aylarda, özellikle haber-medya ve bilgi siteleri başta olmak üzere pek çok sektörde organik web trafiğinde belirgin düşüşler gözleniyor.

        SimilarWeb verilerine göre ABD'de 2024–2025 döneminde seyahat ve turizm sitelerinin yıllık arama kaynaklı trafiği yüzde 20, haber ve medya trafiği yüzde 17, e-ticaret trafiği yüzde 9, finans yüzde 7, yemek yüzde 7 ve yaşam-stil yüzde 5 oranında geriledi.

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        Yeni teknolojiyle bilgi temelli internet siteleri de trafik kaybı yaşıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan Wikipedia'nın günlük ziyaret sayısı ChatGPT'nin çıkış tarihlerine denk gelen Mart 2022'de 165 milyon iken bu rakam Mart 2025'te 128 milyona inerek yaklaşık yüzde 23 düşüş gösterdi.

        BrightEdge'de yer alan verilere göre yaklaşık 1 yıldır kullanımda olan Google AI Overviews nedeniyle yapay zeka aramaları büyük oranda artarken, doğrudan siteye tıklamalar yüzde 30 oranında azaldı.

        HABER SORGULAMALARINDA CHATGPT KULLANIMI YÜZDE 212 ARTTI

        Yapay zeka arama özetleri kişilerin habere ulaşım yöntemlerini de değiştiriyor. The Decoder'de yer alan habere göre, haber sorgularında ChatGPT kullanım oranı 2024 ve 2025 yılları arasında yüzde 212 artarken, haber için geleneksel Google aramaları ancak yüzde 5 arttı.

        CHATGPT KENDİ WEB TARAYICISINI GELİŞTİRİYOR

        Öte yandan ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketi, yapay zeka destekli internet tarayıcısını çıkarmayı planladığını duyurdu. Google Chrome'a rakip olması beklenen web tarayıcısının yapay zekayı kullanarak internette gezinme biçimini kökten değiştirmesi bekleniyor.

        Şirket bu hamleyle Google'ın başarısının en temel unsuru olan kullanıcı verilerine doğrudan erişim konusunda büyük bir avantaj sağlamayı hedefliyor. OpenAI şirketinin yapay zeka destekli web tarayıcısı geliştirmesinin, gelirlerinin 4'te 3'ünü reklamdan elde eden Google'ı bu anlamda da zora sokacağı düşünülüyor.

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